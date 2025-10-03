Στο 60% η πληρότητα στα Καλάβρυτα για την 28η Οκτωβρίου, παρά το "ατύχημα" της Τρίτης- «Υπάρχει ενδιαφέρον, έχουμε κρατήσεις»

Για την τουριστική κίνηση στα Καλάβρυτα ενόψει της 28ης Οκτωβρίου μίλησε στο thebest.gr ο Κωνσταντίνος Δαφαλιάς, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Καλαβρύτων, σχολιάζοντας τη φετινή πληρότητα, τις αφίξεις και τη σύνθεση των επισκεπτών.

Όπως εξηγεί, το γεγονός ότι η αργία φέτος πέφτει Τρίτη δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά. «Δεν επηρεάζει πάρα πολύ το ότι πέφτει Τρίτη. Υπάρχουν δύο γκρουπ επισκεπτών, το ένα έρχεται για το Σαββατοκύριακο και το άλλο ξεκινά από την Κυριακή ή τη Δευτέρα και μένει ως την Τρίτη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στο 60% η πληρότητα – Συνεχίζονται οι κρατήσεις

Η εικόνα των κρατήσεων είναι θετική, με τις πληρότητες να κυμαίνονται ήδη σε ικανοποιητικά επίπεδα. «Η πληρότητα είναι περίπου στο 60%, υπάρχει ενδιαφέρον και συνεχίζεται η ροή των κρατήσεων. Είναι ακόμα νωρίς για να κάνουμε απολογισμό, αλλά βλέπουμε να υπάρχει κινητικότητα», τονίζει ο πρόεδρος.

Παράλληλα, όπως σημειώνει, η εμπειρία δείχνει πως πολλοί επιλέγουν την τελευταία στιγμή για τις αποδράσεις τους. «Έχουμε και τους επισκέπτες της τελευταίας στιγμής, όπως πάντα. Οπότε, εκτιμώ ότι φέτος θα υπάρχει καλή κίνηση».

Ζευγάρια, οικογένειες και γκρουπ

Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση των επισκεπτών, τα Καλάβρυτα προσελκύουν διαφορετικά κοινά. «Έρχονται κυρίως ζευγάρια, αλλά βλέπουμε και οικογένειες. Υπάρχουν ακόμα και ξένοι επισκέπτες, ενώ αρχίζει και ο μαζικός τουρισμός με οργανωμένα γκρουπ», επισημαίνει ο κ. Δαφαλιάς.

Χωρίς ακυρώσεις λόγω ημερομηνίας

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ακυρώσεων ή αλλαγών στις κρατήσεις εξαιτίας της ημερομηνίας, ο κ. Δαφαλιάς λέει: «Ευτυχώς δεν έχουμε ακυρώσεις ή μετακινήσεις λόγω της ημερομηνίας. Ο κόσμος έχει διάθεση να ταξιδέψει και φαίνεται να έχει εντάξει στο πρόγραμμά του την απόδραση, είτε για το Σαββατοκύριακο είτε για τις ημέρες γύρω από την 28η Οκτωβρίου».

Θετική εικόνα για το φθινόπωρο

Τέλος, σχολιάζοντας την ευρύτερη εικόνα της φθινοπωρινής περιόδου σε σχέση με πέρυσι, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Καλαβρύτων δηλώνει αισιόδοξος. «Η εικόνα μέχρι τώρα είναι θετική. Ο κόσμος έχει ανάγκη από σύντομες αποδράσεις. Θεωρώ ότι φέτος το φθινόπωρο θα πάει καλά».

Η φθινοπωρινή περίοδος στα Καλάβρυτα φαίνεται να ξεκινά με θετικούς οιωνούς, παρά την ιδιαιτερότητα της ημερομηνίας της 28ης Οκτωβρίου. Με σταθερό ενδιαφέρον από επισκέπτες και καλές πληρότητες, η περιοχή παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς για όσους αναζητούν κοντινές και ποιοτικές αποδράσεις.