Πάνος Ρούτσι: Επιδεινώνεται η υγεία του- Έχασε 10 κιλά -Το ιατρικό ανακοινωθέν

Το κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι γιατροί που παρακολουθούν και εξετάζουν τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος των Τεμπών, που συνεχίζει την απεργία πείνας.

Η υγεία του έχει επιβαρυνθεί και ο ίδιος αρνείται την εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

« Για τον κ. ΡΟΥΤΣΙ Πάνο, 48 ετών, σε απεργία πείνας από την 15η 9ου 2025 (19η ημέρα)

Ο κ. Ρούτσι που παρακολουθείται καθημερινά από ομάδα αλληλέγγυων ιατρών, έχει ατομικό αναμνηστικό υπερτάσεως, καρδιακής αρρυθμίας, περιφερικής αγγειοπάθειας, δυσλιπιδαιμίας, υπνικής άπνοιας και γαστρίτιδας, εξετάστηκε σήμερα στο Τμήμα Επειγόντων του ΓΝ Νίκαιας.

Τις προηγούμενες ημέρες εμφανίζει εντονότατη καταβολή, υπνηλία, καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια, και αιμωδίες κάτω άκρων.

Κατά την αντικειμενική εξέταση συνεχίζει εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση. Η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία.

Έχει συνολικά απωλέσει 10 Kg σωματικού βάρους που αντιστοιχεί στο 8,9 % του αρχικού του σωματικού βάρους. Από τον αιματολογικό έλεγχο σημειώνεται χαμηλή τιμή ουρίας ορού και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση ορού, συμβατές με ασιτία.

Ο κ. Ρούτσι, όντας ήδη στην 19η ημέρα απεργίας πείνας, συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές.

Το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας του όταν ξεκίνησε ήταν ήδη βεβαρυμένη, και το ότι παραμένει σε ανοιχτό χώρο, λειτουργεί αθροιστικά.

Δεδομένου ότι το αίτημά του για εκταφή του γιού του, ταυτοποίηση αλλά και βιοχημικές-τοξικολογικές εξετάσεις είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο, καλούμε την Κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές, και όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ο κ. Ρούτσι δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση, έως ότου ικανοποιηθεί το αίτημά του αυτό.

Επίσης αρνείται να νοσηλευτεί. Κάνουμε έκκληση για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων του.

Εκ μέρους της ιατρικής ομάδας που παρακολουθεί τον κ. Ρούτσι (Όλγα Κοσμοπούλου παθολόγος – λοιμωξιολόγος, Μαρία Καραμπέλη παθολόγος-επειγοντολόγος, Δημήτρης Ζιαζιάς παθολόγος, Χρύσα Μπότση, πνευμονολόγος, Άννα Καραγεωργίου γενική γιατρός εξειδικευόμενη επειγοντολογίας, Λίνα Διαμαντοπούλου ειδικευόμενη παθολογίας, Αγάπη Ηλιάκη ειδικευόμενη παθολογίας, Μάζη Κωνσταντίνα, ειδικευόμενη παθολογίας».