Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του Παναγιώτη Χαραλαμπόπουλου

Συλλυπητήριες ανακοινώσεις από τον Κοινωνικό Οργανισμό και το Δημοτικό Βρεφοκομείο

Ο Πρόεδρος Θεόδωρος Τουλγαρίδης, η Αντιπρόεδρος Νάνσυ Αγγελακοπούλου, τα μέλη του Δ.Σ., η Διευθύντρια, οι Προϊστάμενοι και οι εργαζόμενοι του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (Κ.Ο.ΔΗ.Π), εκφράζουν με ανακοίνωσή τους,  "την θλίψη τους  για την απώλεια του Παναγιώτη Χαραλαμπόπουλου και συλλυπούνται από καρδιάς την σύζυγό του Ελένη Γκανά, πρώην Διευθύντρια, μέλος του Δ.Σ του Κ.Ο.ΔΗ.Π  και νυν Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών, τον γιο του Χαρίλαο και τους οικείους του".

Η ανακοίνωση του Δημοτικού Βρεφοκομείου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και το προσωπικό του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πάτρας, εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια της Αντιπροέδρου Ελένης Γκανά για την απώλεια του συζύγου της, Παναγιώτη Χαραλαμπόπουλου και εύχονται δύναμη και κουράγιο στην ίδια και την οικογένειά της.

 

 

