Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός σταμάτησε και το τελευταίο πλοίο του στολίσκου- ΒΙΝΤΕΟ

Το τελευταίο πλοίο του διεθνούς στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, το Marinette, αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις, όπως καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση από το Global Sumud Flotilla.

Στο βίντεο φαίνονται αρχικά σκάφη με ενόπλους να πλησιάζουν το ιστιοπλοϊκό ενώ οι επιβαίνοντες έχουν φύγει από το πηδάλιο και έχουν μεταφερθεί στο εσωτερικό του σκάφους.

Λίγο αργότερα, τα ισραηλινά σκάφη πλαγιοδετούν στο Marinette, και στρατιώτες ανεβαίνουν στο πλοίο. Εκείνη τη στιγμή, η ζωντανή μετάδοση διακόπτεται.

Το πλοίο βρισκόταν περίπου 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Γάζας στις 03:50 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με το στίγμα γεωεντοπισμού που αναρτήθηκε στον ιστότοπο των διοργανωτών.

Σύμφωνα με το στίγμα του νωρίς το πρωί σήμερα βρισκόταν ακόμα πιο κοντά στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Αν πλησιάσει, η απόπειρά του να εισέλθει σε περιοχή ενεργών μαχών και να σπάσει τον αποκλεισμό θα εμποδιστεί», είχε απαντήσει νωρίτερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.