«Καμπανάκι» Κολυδά για το Αιτωλικό που «θα συνεχίσει να πλημμυρίζει»

Προβλήματα κυρίως στα δυτικά της χώρας προκάλεσε η κακοκαιρία με περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας να καταγράφουν πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι πλημμύρες προκλήθηκαν κυρίως από φρεάτια που υπερχείλισαν ενώ πυροσβεστική επενέβη για τον απεγκλωβισμό δύο ηλικιωμένων γυναικών από το σπίτι τους στην ανατολική πλευρά του Αιτωλικού.

Στο «νησί» και την ιδιαίτερη γεωμορφολογία του αναφέρεται με άρθρο του ο Θοδωρής Κολυδάς, Διευθυντής Τομέα Υδρομετεωρολογίας και Φυσικών Καταστροφών εργαστηρίου Assist Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Mετεωρολόγος.

Ο Πρώην Διευθυντής Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου ΕΜΥ και Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Έδρας UNESCO Con-E-Ec αναφέρει πως το Αιτωλικό δεν κινδυνεύει μόνο από την τοπική βροχόπτωση καθώς η περιοχή επηρεάζεται από τις παροχές μεγάλων ποταμών.

Σημειώνει ακόμη πως «το Αιτωλικό είναι ένα παράδειγμα περιοχής που δεν χωράει στα τυποποιημένα κουτιά των σχεδίων πολιτικής προστασίας. Οι ιδιαιτερότητές του το καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτο και απαιτείται μια πιο στοχευμένη προσέγγιση. Η χαρτογράφηση των κινδύνων πρέπει να λάβει υπόψη τη λιμνοθαλάσσια δυναμική, τον ρόλο των ποταμών και την επίδραση των ανέμων».

Το άρθρο του Θοδωρή Κολυδά:

Το Αιτωλικό, με την ιδιαίτερη γεωμορφολογία του, αποτελεί μοναδική περίπτωση στον ελληνικό χώρο.

Χτισμένο πάνω σε νησίδα στο κέντρο της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού–Μεσολογγίου, συνδυάζει στοιχεία παραθαλάσσιου, λιμναίου και ποτάμιου συστήματος.

Κι όμως, αυτή η ιδιαιτερότητα δεν αποτυπώνεται επαρκώς στα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του ΥΠΕΝ/ΥΠΕΚΑ, με αποτέλεσμα ο πραγματικός κίνδυνος να παραμένει σε μεγάλο βαθμό υποτιμημένος.

Η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού είναι μια σχεδόν κλειστή υδάτινη λεκάνη, με περιορισμένη ανταλλαγή νερού προς τον Πατραϊκό Κόλπο.

Όταν σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις, οι μεγάλες παροχές του Ευήνου και του Αχελώου καταλήγουν σε αυτήν, αλλά η απορροή προς τη θάλασσα είναι αργή. Έτσι, η στάθμη ανεβαίνει γρήγορα και συχνά προκαλεί πλημμύρες.

Το ύψος της βροχής σήμερα δεν είναι γνωστό, διότι έχει χαλάσει το βροχόμετρο (δείχνει μόνο 0.8 mm), κάτι που προφανώς δεν ισχύει.

Το Αιτωλικό δεν κινδυνεύει μόνο από την τοπική βροχόπτωση.

Η περιοχή επηρεάζεται από τις παροχές μεγάλων ποταμών (Εύηνος, Αχελώος), την περιορισμένη εκροή της λιμνοθάλασσας, τους ισχυρούς ανέμους που μπορούν να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα στην πόλη, σχεδόν στο επίπεδο της θάλασσας.