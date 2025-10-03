Υδροστρόβιλοι έκαναν την εμφάνισή τους σε Παξούς και το Κάθισμα Λευκάδας

Back to Top
Εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός από τους πολλούς υδροστρόβιλους που εμφανίστηκαν στους Παξούς αλλά στο Κάθισμα της Λευκάδας.
 
Όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί ένας από τους πολλούς υδροστροβίλους εμφανίστηκε μπροστά σε πλεούμενο έξω απο τους Παξούς.

 

 

Ο υδροστρόβιλος στο Κάθισμα της Λευκάδας

