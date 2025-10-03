Στο νοσοκομείο για εξετάσεις ο Πάνος Ρούτσι - 19 μέρες απεργίας πείνας

Στο Γενικό Κρατικό νοσοκομείο Νίκαιας μεταφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι το πρωί της Παρασκευής, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Με την κατάσταση της υγείας του να επιδεινώνεται λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας πείνας κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του Πάνου Ρούτσι στο νοσοκομείο για να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο Πάνος Ρούτσι έφτασε στο νοσοκομείο με ταξί και τον συνόδευε η σύζυγός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, αισθάνθηκε αδιαθεσία.