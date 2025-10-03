Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Στο νοσοκομείο για εξετάσεις ο Πάνος Ρούτσι - 19 μέρες απεργίας πείνας

Θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, αισθάνθηκε αδιαθεσία

Στο Γενικό Κρατικό νοσοκομείο Νίκαιας μεταφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι το πρωί της Παρασκευής, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Με την κατάσταση της υγείας του να επιδεινώνεται λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας πείνας κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του Πάνου Ρούτσι στο νοσοκομείο για να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο Πάνος Ρούτσι έφτασε στο νοσοκομείο με ταξί και τον συνόδευε η σύζυγός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Ο Πάνος Ρούτσι διανύει την 19η ημέρα της απεργίας πείνας που πραγματοποιεί ζητώντας την εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις Ρούτσι, που είχε χάσει τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών.

#tags Πάνος Ρούτσι Απεργία Πείνας Τέμπη

