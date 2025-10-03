Ώρες αγωνίας για την τύχη των δύο Πατρινών που κρατούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις

Σε καθεστώς αγωνίας βρίσκονται συγγενείς και φίλοι στην Πάτρα, καθώς ανάμεσα στους Έλληνες ακτιβιστές που συνελήφθησαν από το Ισραήλ μετά την αναχαίτιση της αποστολής Global Sumud Flotilla βρίσκονται δύο Πατρινοί: ο Βασίλης Μανουδάκης και η Κλεονίκη Αλεξοπούλου.

Ο Μανουδάκης επέβαινε στο σκάφος Ahed Tamimi, ένα από τα τρία ελληνικά πλοιάρια που απέπλευσαν με στόχο να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, αμφισβητώντας τον ναυτικό αποκλεισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο δέχθηκε ρεσάλτο από ισραηλινές δυνάμεις τα ξημερώματα της Πέμπτης, με αποτέλεσμα να χαθεί κάθε επικοινωνία με το πλήρωμα.

Λίγο πριν τη σύλληψή τους, μέλη της αποστολής ανήρτησαν βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, σημειώνοντας: «Αν βλέπετε αυτές τις εικόνες, μας έχει απαγάγει ο στρατός του Ισραήλ».

Η Αλεξοπούλου, ιστορικός με εξειδίκευση στην οικονομική και κοινωνική ιστορία και στη μελέτη του παγκόσμιου Νότου, συμμετείχε επίσης στην αποστολή, καταγράφοντας συνεχώς μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα τις κινήσεις του στολίσκου, την παρουσία drones και τις επαναλαμβανόμενες αναχαιτίσεις στη θάλασσα.

Παράλληλα, ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν και το πλοίο Οξυγόνο, στο οποίο επέβαιναν επτά Έλληνες ακτιβιστές, ανάμεσά τους η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα και ο διασώστης Ιάσονας Αποστολόπουλος. Η οργάνωση March to Gaza έκανε λόγο για «πράξη διεθνούς πειρατείας» και παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, ενώ οι ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι κρατούνται παράνομα και οδηγούνται σε άγνωστο προορισμό.

Οι οργανώσεις που στήριξαν την αποστολή ζητούν την άμεση παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή όλων των κρατουμένων, ανάμεσά τους οι δύο Πατρινοί ακτιβιστές.