Κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη για το Global Sumud Flotilla- Χιλιάδες στους δρόμους- ΦΩΤΟ

Φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές σε πολλές πόλεις της Ευρώπης και άλλων περιοχών του κόσμου κατέβηκαν σήμερα στους δρόμους, προκαλώντας αποκλεισμούς στην κυκλοφορία, μετά την παρέμβαση των ισραηλινών δυνάμεων στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, ο οποίος μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ δέχθηκε διεθνείς επικρίσεις, καθώς ένοπλοι στρατιώτες επιβιβάστηκαν σε περίπου 40 πλοία που επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, συλλαμβάνοντας πάνω από 400 ακτιβιστές.

Στη Βαρκελώνη, διαδηλωτές έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και εστιατορίων ή έγραψαν με σπρέι αντιισραηλινά συνθήματα. Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι αλυσίδες Starbucks, Burger King και Carrefour, τις οποίες κατηγορούν για συνέργεια στην επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.

Στην Ιταλία, φοιτητές κατέλαβαν πανεπιστήμια όπως το Στατάλε του Μιλάνου και τη Λα Σαπιέντσα της Ρώμης, ενώ απέκλεισαν την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο της Μπολόνια με ελαστικά αυτοκινήτων. Στο Τορίνο, εκατοντάδες άνθρωποι απέκλεισαν την κυκλοφορία στον περιφερειακό δρόμο.

Γιατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί και άλλοι αναμένεται να συμμετάσχουν σε μια κινητοποίηση στη Ρώμη, όπου θα διαβαστούν τα ονόματα των 1.677 υγειονομικών που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα. Τα ιταλικά συνδικάτα κήρυξαν γενική απεργία σε ένδειξη υποστήριξης στον στολίσκο και περισσότερες από 100 διαδηλώσεις προγραμματίζονται σε όλη τη χώρα.