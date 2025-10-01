Global Sumud Flotilla: Ξεκίνησε η ισραηλινή αναχαίτιση του «Στόλου για τη Γάζα»

Λιγότερο από μία ώρα τελικά μεσολάβησε από την προειδοποίηση του πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ ότι ο στολίσκος για τη Γάζα, “Global Sumud Flotilla” πρόκειται να αναχαιτιστεί εάν τα πλοιάρια πλησιάσουν στα όρια του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει στη Λωρίδα της Γάζας.

Έτσι, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο που βρίσκεται στον στολίσκο, η αναχαίτιση ξεκίνησε πριν λίγα λεπτά, με τα πλοιάρια Alma και Sirius να έχουν ήδη παρεμποδιστεί.

Λιγότερο από μία ώρα τελικά μεσολάβησε από την προειδοποίηση του πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ ότι ο στολίσκος για τη Γάζα, “Global Sumud Flotilla” πρόκειται να αναχαιτιστεί εάν τα πλοιάρια πλησιάσουν στα όρια του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει στη Λωρίδα της Γάζας.

Έτσι, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο που βρίσκεται στον στολίσκο, η αναχαίτιση ξεκίνησε πριν λίγα λεπτά, με τα πλοιάρια Alma και Sirius να έχουν ήδη παρεμποδιστεί.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ λέει ότι το ισραηλινό ναυτικό έχει επικοινωνήσει με τον στολίσκο και τους έχει ζητήσει να αλλάξουν πορεία.

ΔΕΙΤΕ LIVE ΕΙΚΟΝΑ: