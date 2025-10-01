Global Sumud Flotilla: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο στολίσκος

Ο στολίσκος για τη Γάζα αναμένει ότι θα αναχαιτιστεί από το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ εντός της επόμενης ώρας.

Σύμφωνα με τους οργανωτές, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα πλοιάρια που μετέχουν στην αποστολή.

Παρά τις εκκλήσεις ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να σταματήσει την πορεία του και τις απειλές του Ισραήλ, ο διεθνής στολίσκος για την Γάζα δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει το ταξίδι του και να ολοκληρώσει τον δηλωμένο του στόχο του να παραδώσει βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Περισσότερα από 40 πολιτικά σκάφη

Περίπου στις 19:00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τον ιστότοπο ιχνηλάτισης της αποστολής Global Sumud, πλοία από τον στολίσκο έπλεαν βόρεια του Πορτ Σαϊντ, συνεχίζοντας την πορεία προς την Γάζα, σε απόσταση 110 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του παλαιστινιακού θύλακα, μία μέρα πλεύσης ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Γύρω στις 15:30 ώρα Ελλάδας ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Τιάνγκο Αβιλα, μέλος του στολίσκου, ανέφερε ότι βρισκόταν «118 ναυτικά μίλια μακριά».

Ο στολίσκος της Global Sumud, που αποτελείται από περισσότερα από 40 πολιτικά σκάφη που μεταφέρουν περίπου 500 επιβάτες, βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές, με δηλωμένο στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα, δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει το ταξίδι του παρά τις «τακτικές εκφοβισμού» που αποδίδει στο Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση τόνισε ότι «παραμένει σε εγρήγορση καθώς εισήλθε στην περιοχή όπου είχαν αναχαιτιστεί προηγούμενοι στολίσκοι», αναφερόμενος σε ιστιοφόρα που επιχείρησαν παρόμοια αποστολή τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. «Πλέουμε στη ζώνη υψηλού κινδύνου. Μείνετε σε εγρήγορση», τόνισε.