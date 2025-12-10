Δυσκολεύει το ταξίδι στις ΗΠΑ: Τουρίστες από 42 χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, πρέπει να δείχνουν ιστορικό social media

Τουρίστες από 42 χώρες ενδέχεται να κληθούν να προσκομίσουν το ιστορικό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα πέντε τελευταία έτη ως προϋπόθεση για την είσοδό τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πρόταση των Αμερικανών αξιωματούχων θα αφορά όσους έχουν το δικαίωμα να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ για 90 ημέρες χωρίς βίζα, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Έγκρισης Ταξιδιού (ESTA), συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων πολιτών.

Το έγγραφο της πρότασης κατατέθηκε από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), στο οποίο ανήκει η υπηρεσία. Ήδη έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, αναφέρει το BBC.

Η πρόταση δεν αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με τις συγκεκριμένες πληροφορίες που θα απαιτηθούν από το ιστορικό στα κοινωνικά δίκτυα.

Πέρα από αυτά θα απαιτηθούν οι αριθμοί τηλεφώνων και οι διευθύνσεις email που χρησιμοποίησε ο ταξιδιώτης τα τελευταία πέντε και 10 χρόνια αντίστοιχα, αλλά και περισσότερες πληροφορίες για την οικογένειά του.

Σήμερα το ESTA απαιτεί σχετικά περιορισμένο αριθμό πληροφοριών από τους ταξιδιώτες, καθώς και εφάπαξ πληρωμή 40 δολαρίων (30 λίρες).

Το μέτρο εντάσσεται στην πολιτική καλύτερης φύλαξης των αμερικανικών συνόρων για λόγους εθνικής ασφάλειας την οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση Τραμπ.

Οι ΗΠΑ αναμένουν μεγάλη εισροή τουριστών το 2026, καθώς θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου ανδρών μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό. Το 2028 θα φιλοξενήσουν στο Λος Άντζελες τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ήδη απαιτήσει από τους αλλοδαπούς να δημοσιοποιήσουν τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εάν υποβάλλουν αίτηση για φοιτητική βίζα ή βίζα H1B για ειδικευμένους εργαζόμενους, η οποία μάλιστα συνεπάγεται ένα πολύ υψηλότερο τέλος.