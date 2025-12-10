Ζελένσκι: Παραγωγική η πρώτη συνομιλία με τις ΗΠΑ

Εκπρόσωποι της Ουκρανίας και των ΗΠΑ είχαν συνομιλίες την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 για την ανοικοδόμηση της χώρας μετά τη λήξη του πολέμου, όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, στις διαπραγματεύσεις οι ΗΠΑ εκπροσωπήθηκαν από τον απεσταλμένο και γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσαντ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της επενδυτικής εταιρείας BlackRock, Λάρι Φινκ.

Από την ουκρανική πλευρά, παρόντες ήταν η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο, ο υπουργός Οικονομίας Ολέξιι Σομπολέφ, ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίγκα και ο αναπληρωτής του Σεργκέι Κισλίτσια, και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας Αντρίι Χνάτοφ.

«Στην πραγματικότητα, αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση της ομάδας που θα εργαστεί πάνω σε ένα έγγραφο για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάκαμψη της Ουκρανίας», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μέρη «συζήτησαν βασικά πράγματα για την ανάκαμψη, διάφορους μηχανισμούς και οράματα για την ανοικοδόμηση».

«Υπάρχουν πολλές εξελίξεις που, με τη σωστή προσέγγιση, μπορούν να λειτουργήσουν στην Ουκρανία.

Έχουμε ήδη προετοιμάσει μια ουκρανική άποψη για τα βασικά 20 σημεία του θεμελιώδους εγγράφου για τον τερματισμό του πολέμου. Η γενική ασφάλεια είναι αυτή που θα καθορίσει την οικονομική ασφάλεια», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε, επίσης, πως συμφωνήθηκα «περαιτέρω επαφές μεταξύ των ομάδων».