Φοινικούντα: Η ανιψιά του ιδιοκτήτη ξεσπά- «Ο ξάδερφός μου μετά τη διπλή δολοφονία ένιωθε βασιλιάς»

Εξελίξεις στην υπόθεση

Περισσότεροι από δύο μήνες έχουν περάσει από το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025, όταν στο κάμπινγκ της Φοινικούντας σημειώθηκε διπλή δολοφονία, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του, οι οποίοι δέχθηκαν πυροβολισμούς στη ρεσεψιόν. Η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε πραγματικό θρίλερ. Εκτός από τους δύο 22χρονους που συνελήφθησαν αρχικά και παραμένουν κρατούμενοι, σήμερα, Τετάρτη (10.12.2025), συνελήφθησαν ως ηθικοί αυτουργοί ο 31χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ένας επιχειρηματίας φίλος του, ο οποίος φέρεται να ήταν και εργοδότης των νεαρών δραστών. Στην εκπομπή Live News, μίλησε η ανιψιά του 68χρονου που δολοφονήθηκε μέσα στην επιχείρησή του, η οποία είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι υποπτευόταν ανθρώπους από την οικογένειά της, ως εμπλεκόμενους στο φονικό. Η ίδια, τόνισε ότι δεν πίστευε πως οι 22χρονοι από μόνοι τους είχαν διαπράξει το έγκλημα, και πως ήταν σίγουρη ότι υπήρχαν περισσότερα πρόσωπα που έδωσαν την εντολή εκτέλεσης του θείου της. «Είμαι πάρα πολύ ταραγμένη και συγκινημένη, δεν μου είναι εύκολο όλο αυτό. Μόνοι μας παλεύαμε, έχω να κοιμηθώ δύο μήνες. Ήταν άφαντοι οι δύο κύριοι αυτοί και μου απαίτησαν να μην βγω στα κανάλια για μία εβδομάδα. Έχασα τον ‘πατέρα’ μου. Δεν με νοιάζει η περιουσία, δεν με νοιάζει τίποτα. Ο ιδιοκτήτης κάμπινγκ με αντικατέστησε και με πρόσεξε και με αποκατέστησε όσο ζούσε. Μου πήρε σπίτι στην Αθήνα, σπούδασε τα παιδιά μου, τα πάντρεψε. Δεν θα σιωπήσω. Μην με ζορίζουν γιατί έτσι και πάνε να μου κλείσουν το στόμα, γίνομαι ΄χείμαρρος΄. Είμαι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση αυτήν την στιγμή, αδυνατώ να πιστέψω ότι υπάρχει άνθρωπος στην οικογένειά μας μπλεγμένος σε όλο αυτό το τραγικό συμβάν». Όπως ανέφερε η ίδια: «Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη για αυτό που έχει συμβεί. Τον αγαπώ τον ανιψιό. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Και ο θείος μου τον αγαπούσε, τον λάτρευε. Θέλω να βρεθούν και όλοι οι υπόλοιποι, δεν θέλω να τα πληρώσει ο ξάδερφός μου, γιατί έχει μεγάλη καρδιά».

«Ένιωθε βασιλιάς» μετά τη δολοφονία Σε ερώτηση για το πότε κατάλαβε ότι ο ανιψιός είχε «εμπλοκή» στο έγκλημα, η ανιψιά απάντησε: «Την πρώτη βραδιά που έφτασα στο κάμπινγκ». «Όταν έφτασα, άρχισα να κλαίω και να φωνάζω… και έπεσα κάτω στο χώμα και κυλιόμουν. Ο ανιψιός που συνελήφθη, ήταν ατάραχος και μου είπε “μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου” ενώ επανέλαβε δύο φορές “εγώ είμαι εδώ τώρα”. Χωρίς να έχει επαφή με το περιβάλλον, σαν βασιλιάς, ένιωθε πως έχει κατακτήσει όλο τον κόσμο. Με κοιτούσε, με αγκάλιασε και με φίλησε. Είχε ανοίξει τις πλάτες του και κοιτούσε τον ουρανό, ένιωθε βασιλιάς εκείνη την ώρα», περιέγραψε. Για τον ανιψιό που συνελήφθη είπε πως «είναι στην ίδια ηλικία με την κόρη μου, έχει μεγαλώσει στο σπίτι, τον αγαπώ σαν τα παιδιά μου. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Ο θείος μου τον λάτρευε. Μας βρήκε μεγάλο κακό στην οικογένεια». Μάλιστα, υποστήριξε πως ο ανιψιός «παρασύρθηκε μπορεί από τον φίλο του, από κάπου αλλού. Το παιδί αυτό δεν είχε φέρει ποτέ αντίρρηση». Σύμφωνα με την ίδια, ο ανιψιός της είχε πει να μην κλαίει μπροστά του και «δεν χρειάζεται να κάνεις έτσι και να απολογείσαι, θα σε είχα κάνει πέρα». Όπως κατήγγειλε, ο συλληφθείς της είχε πει πως ο ιδιοκτήτης κάμπινγκ έλεγε πως η ίδια θα έστηνε δολοφονία εις βάρος του. «Ο θείος αποκλείεται να το είχε πει, με αγαπούσε, μου το είχε αποδείξει», σχολίασε. «Θέλω να βρεθούν και όλοι οι υπόλοιποι και οι πιο πάνω. Πιο πάνω από τον επιχειρηματία. Γιατί εμένα μπορεί να πηγαίνει κάπου το μυαλό μου», επανέλαβε. «Δεχτήκαμε απειλές» Νωρίτερα, και η δικηγόρος, Κατερίνα Φραγκάκη, μίλησε για την υπόθεση, αποκαλύπτοντας: «Δεχτήκαμε απειλές και συνεχίζουμε να δεχόμαστε απειλές. Πριν από λίγο η Αμαλία δέχτηκε τηλέφωνο από κάποιους που της είπαν ότι δεν πρέπει να βγαίνουμε στην τηλεόραση και να λέμε τις αλήθειες μας. Γιατί η Αμαλία έγινε ντετέκτιβ, δεχόταν μηνύματα από όλο τον κόσμο στη Φοινικούντα, ο κόσμος την εμπιστεύτηκε. Τρέχαμε κάναμε συνέχεια αιτήσεις, πηγαίναμε στην εισαγγελία. Ξέρουμε ποιος τηλεφώνησε αλλά δεν μπορούμε να πούμε. Και είναι άτομο που δεν περιμέναμε να πάρει και να πει να σταματήσουμε να βγαίνουμε να λέμε την αλήθεια». «Από την πρώτη στιγμή είχαμε την πεποίθηση ότι στην υπόθεση αυτή υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι πέραν των δύο αρχικών συλληφθέντων. Εδώ και δύο μήνες δεν έχουμε κοιμηθεί, εργαζόμαστε αδιάκοπα, συλλέγουμε στοιχεία και τα παραδίδουμε στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να συμβάλουμε ουσιαστικά στο έργο της. Εμπιστευόμαστε απολύτως τη Δικαιοσύνη και πράγματι η διαδικασία προχώρησε, αναδεικνύοντας ότι το έγκλημα αυτό δεν ήταν υπόθεση δύο ατόμων, αλλά είχε μεγαλύτερη έκταση και βάθος», είπε από την πλευρά της η δικηγόρος της ανιψιάς, Κατερίνα Φραγκάκη. «Θα λογοδοτήσουν όσοι έριξαν λάσπη στον ανήλικο γιο της Αμαλίας και όσοι βεβήλωσαν την μνήμη των θυμάτων. Εμείς θα συνεχίσουμε, χωρίς να φοβόμαστε από τυχόν απειλές ή πιέσεις. Θα συνεχίσουμε μέχρι να λάμψει η αλήθεια, μέχρι να δικαιωθούν οι δύο άνθρωποι που χάθηκαν με τόσο άδικο τρόπο. Πιστεύουμε ότι στο τέλος θα δικαιωθούν οι νεκροί και όλοι όσοι πρέπει να τιμωρηθούν, θα τιμωρηθούν στον βαθμό που τους αναλογεί» τόνισε συμπληρώνοντας η δικηγόρος. Οι στενοί συγγενείς των δύο θυμάτων περιμένουν πλέον όλα τα στοιχεία που έφεραν τις νέες συλλήψεις, για να μάθουν τα κίνητρα του διπλού φονικού.