Αίγιο: 80χρονος τραυματίστηκε από κυνηγετικό όπλο

Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αιγίου

Ένας 80χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αιγίου, μετά τον τραυματισμό του από κυνηγετικό όπλο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να τραυματίστηκε σε περιστατικό που διερευνάται, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοτραυματισμού.

Το συμβάν σημειώθηκε σε χωριό του Αιγίου, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αιγιάλεια Αίγιο Απόπειρα Αυτοκτονίας

Ειδήσεις