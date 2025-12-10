Αίγιο: 80χρονος τραυματίστηκε από κυνηγετικό όπλο

Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αιγίου
Ένας 80χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αιγίου, μετά τον τραυματισμό του από κυνηγετικό όπλο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να τραυματίστηκε σε περιστατικό που διερευνάται, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοτραυματισμού.
Το συμβάν σημειώθηκε σε χωριό του Αιγίου, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.
