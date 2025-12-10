Αγρότες σε θέσεις μάχης - Πάνω από 50 μπλόκα από τον Έβρο έως την Κρήτη

Δείτε εδώ live χάρτη με όλα τα μπλόκα

Η παρουσία τους δυσχεραίνει τις μετακινήσεις, αλλά ταυτόχρονα αποτυπώνει την αποφασιστικότητα των αγροτών να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες.

Τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα βρίσκονται παρατεταγμένα σε βασικούς οδικούς άξονες, στην εθνική οδό, σε κόμβους, παράδρομους, ακόμη και σε λιμάνια και αεροδρόμια.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις έχουν πλέον εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα, με περισσότερα από πενήντα μπλόκα να έχουν στηθεί από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Στη Θεσσαλία, επίκεντρο των κινητοποιήσεων παραμένει ο κόμβος της Νίκαιας, όπου εκατοντάδες τρακτέρ έχουν αποκλείσει τμήματα της εθνικής οδού Αθηνών–Θεσσαλονίκης.

Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στον Ε65, όπου αγρότες από Καρδίτσα και Τρίκαλα έχουν παρατάξει μηχανήματα σε καίρια σημεία της αρτηρίας.

Στη Μαγνησία, ο κόμβος των Μικροθηβών παραμένει καθημερινά κλειστός για πολλές ώρες, επηρεάζοντας την κυκλοφορία προς Βόλο και κοντινές περιοχές.

Ιδιαίτερα έντονη είναι και η παρουσία αγροτών στη Μακεδονία, όπου έχουν τοποθετηθεί μπλόκα σε βασικές αρτηρίες, κοντά σε τελωνεία και μεθοριακά περάσματα, προκαλώντας δυσκολίες στις μετακινήσεις προς τα σύνορα.

Στη Δυτική Ελλάδα, από Αιτωλοακαρνανία έως Ηλεία και Αχαΐα, τρακτέρ βρίσκονται σε γέφυρες, παρακαμπτηρίους δρόμους και σημεία της Ολυμπίας Οδού, με αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις. Μπλόκο είχε στηθεί νωρίτερα και στη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου.

Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζει και η Κρήτη, όπου οι αγρότες έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμούς κοντά σε λιμάνια και αεροδρόμια, επιχειρώντας να δώσουν μεγαλύτερη προβολή στα αιτήματά τους.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι αποκλεισμοί δεν περιορίζονται σε συμβολικές ενέργειες, αλλά η κυκλοφορία σταματά πλήρως για αρκετή ώρα. Παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών και τις εισαγγελικές αναφορές που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ποινικών διώξεων για παρακώλυση συγκοινωνιών, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Οι αξιώσεις τους αφορούν κυρίως την πληρωμή καθυστερημένων επιδοτήσεων και αποζημιώσεων, τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη φορολογία, αλλά και τη στήριξη των περιοχών που χτυπήθηκαν από φυσικές καταστροφές.

Πολλοί παραγωγοί αναφέρουν ότι έχουν εξαντλήσει τα οικονομικά τους περιθώρια και ότι οι κινητοποιήσεις αποτελούν πλέον τη μόνη λύση για να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.

Με το πέρασμα των ημερών, νέα μπλόκα δημιουργούνται σε ακόμη περισσότερα σημεία, ενώ οι αγρότες δεν αποκλείουν περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.