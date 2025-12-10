Φυλακές Αγίου Στεφάνου: 43χρονος τραυμάτισε 32χρονο με αιχμηρό αντικείμενο

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο
Ακόμη ένα περιστατικό σημειώθηκε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, λίγες ημέρες μετά την απειλή σωφρονιστικού με αυτοσχέδιο μαχαίρι και τον εντοπισμό οκτώ μαχαιριών σε έλεγχο των υπαλλήλων.
Αυτή τη φορά, ένας 43χρονος Αλβανός τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο έναν 32χρονο στο χέρι και το πόδι.
Ο 32χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου έλαβε εξιτήριο, καθώς τα τραύματά του δεν ήταν σοβαρά.
Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
