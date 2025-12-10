Υψηλοί τόνοι στην ενημέρωση Τσιάρα σε βουλευτές της Ν.Δ. για τους αγρότες

Συνάντηση με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στα γραφεία του κόμματος είχε νωρίς το απόγευμα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας την ώρα που οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και δηλώνουν αποφασισμένοι για μπλόκα διαρκείας.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σε υψηλούς τόνους με φόντο και τη χθεσινή κοινή δήλωση έξι «γαλάζιων» βουλευτών οι οποίοι ζητούσαν τόσο από την ηγεσία του υπουργείου όσο και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την αποδέσμευση των χρημάτων του Μέτρου 23 για τους απλήρωτους αγρότες δικαιούχους.

Ενδεικτικές της έντασης ήταν οι αιχμές του Μάκη Βορίδη για την αντιμετώπιση των αγροτικών ζητημάτων. «Εχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Ζέτα Μακρή που έκανε λόγο για πρωτοφανή συμμετοχή στα αγροτικά μπλόκα, ενώ αρκετοί ήταν και οι βουλευτές που εξέφρασαν επιφυλάξεις για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αλλά και στην καθυστέρηση των πληρωμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, εκτός από τους 36 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που έδωσαν το «παρών» στη συνάντηση, άλλοι 20 συμμετείχαν μέσω βιντεοκλήσης. Μεταξύ άλλων, στα γραφεία στην Πειραιώς προσήλθαν ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης και οι βουλευτές Φωτεινή Αραμπατζή, Περικλής Μαντάς, Ζέτα Μακρή, Μακάριος Λαζαρίδης, Δημήτρης Μακρόπουλος, Ανδρέας Κατσανιώτης, Μίλτος Χρυσομάλλης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε και στο Μαξίμου σύσκεψη, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Επί τάπητος τέθηκε το χρονοδιάγραμμα καταβολής των άμεσων ενισχύσεων, των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων, συνολικού ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2025.