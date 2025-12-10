Πάτρα: Αίτημα της παράταξης της αντιπολίτευσης για έκτακτο περιφερειακό συμβούλιο για τον πρωτογενή τομέα

Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα», Σπύρου Ν. Σκιαδαρέση, και μετά από συνεννόηση με τους επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Κωνσταντίνο Καρπέτα («Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα») και Σωτήρη Παρίση («Λαϊκή Συσπείρωση»), κατατέθηκε αίτημα για άμεση και έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, το αίτημα, που φέρει τις υπογραφές 18 Περιφερειακών Συμβούλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ζητά τη συζήτηση ενός και μόνο θέματος: την κρίσιμη κατάσταση του Πρωτογενούς Τομέα στη Δυτική Ελλάδα και την ανάγκη το Περιφερειακό Συμβούλιο να λάβει επίσημη απόφαση στήριξης των αιτημάτων των αγροτοκτηνοτρόφων που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις για την επιβίωσή τους.

Στην επιστολή τους προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστο Παΐσιο, οι σύμβουλοι υπογραμμίζουν ότι τα προβλήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων έχουν φτάσει σε οριακό σημείο και απαιτούν άμεση θεσμική συζήτηση και παρέμβαση.

Παράλληλα, ζητούν να κληθούν στη συνεδρίαση εκπρόσωποι των αγροκτηνοτροφικών Ομοσπονδιών και Συλλογικών Φορέων από ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.