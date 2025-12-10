Παγωμένη η ΝΕΟ Κορίνθου Πατρων - Κομβόι τα φορτηγά - ΕΙΚΟΝΕΣ από drone

Η κυκλοφορία στην Πάτρα, θυμίζει κέντρο Αθήνας σε ώρα αιχμής και ίσως είναι και χειρότερα εξαιτίας της έντονης κίνησης φορτηγών οχημάτων που δεν έχουν που να πάνε εξαιτίας των μπλόκων.

Το πρόβλημα συναντάται ιδιαίτερα στη Νέα Εθνική Οδό Κορίνθου–Πατρών στο ρεύμα από Ρίο προς Πάτρα και έχει μετατρέψει την μετακίνηση των οδηγών σε πραγματικό πονοκέφαλο. Τα μπλόκα των αγροτών -τόσο στην περιμετρική, όσο και η απόπειρα για αποκλεισμό της γέφυρας Ρίου Αντιρρίου- έχουν προκαλέσει εκτεταμένο μποτιλιάρισμα, με τα οχήματα –κυρίως φορτηγά– να σχηματίζουν ουρές που ξεπερνούν το ένα χιλιόμετρο. Οι επαγγελματίες οδηγοί περιμένουν υπομονετικά, εγκλωβισμένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Εντυπωσιακές αλλά και ανησυχητικές είναι οι εικόνες από drone που καταγράφουν πανοραμικά την κατάσταση. Από ψηλά φαίνεται καθαρά η πυκνή ουρά των φορτηγών στη ΝΕΟ. Την ίδια ώρα, η οδός Πανεπιστημίου παρουσιάζει σαφώς λιγότερη κίνηση, ωστόσο και εκεί παρατηρούνται κατά διαστήματα μικρά εμφράγματα στην κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές, όμως η γενικότερη επιβάρυνση του οδικού δικτύου καθιστά δύσκολη κάθε προσπάθεια γρήγορης μετακίνησης. Το μποτιλιάρισμα αναμένεται να συνεχιστεί όσο οι αγρότες διατηρούν τα μπλόκα, με την κατάσταση να δοκιμάζει την υπομονή χιλιάδων μετακινούμενων.