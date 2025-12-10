Νέες Τεχνολογίες: Στο περιοδικό «Αστρολάβος» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Κυκλοφορεί το νέο τεύχος του περιοδικού «Αστρολάβος» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας - ΕΜΕ.

Το περιοδικό απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα, και στην τρέχουσα ύλη του φιλοξενούνται τα νέα και οι εξελίξεις, για τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας. Στο τρέχον τεύχος υπάρχουν μεταξύ άλλων, επιστημονικές εργασίες των:

Ιωάννης Καραγιάννης, Τριανταφυλλιά Τσομαρέλη, «Προσομοίωση των μαθηματικών και αστρονομικών μετρήσεων του Ιππάρχου του Ροδίου, με τη χρήση του λογισμικού GeoGebra. Μια πρόταση ερευνητικών και δημιουργικών εργασιών στην Α΄ και Β΄ γενικού λυκείου».

Στυλιανός Μαραγκάκης, Ανδρέας Τριανταφύλλου, «Η μεικτή μάθηση με χρήση ομάδων και μικροεφαρμογών».

Ελένη Μηλιώτη, «Εφαρμογή της ανάλυσης πίνακα σε ιδιάζουσες τιμές (SVD), στην επεξεργασία και μοντελοποίηση της γονιδιακής έκφρασης (Singular Value Decomposition)».

Θωμάς Μαζαράκος, Κωνσταντίνος Μαζαράκος, «Παγίδευση θαλασσίων κυματισμών σε συστοιχίες κυλίνδρων».

Μύρων Μπενιουδάκης, «Ευέλικτες στρατηγικές τιμολόγησης σε συστήματα παραγωγής και πελάτες, με αποστροφή κινδύνου».

Ερρίκος Τζίμας, Εμμανουήλ Κρητικός, «Εφαρμογή και ανάλυση της αυτοματοποιημένης εκτίμησης, στον τομέα των ακινήτων».

Σημειώνεται ότι, κάθε εργασία που εμπίπτει στους στόχους του περιοδικού, κρίνεται από δύο κριτές. Σε περίπτωση διάστασης απόψεων, στέλνεται και σε τρίτο κριτή.

«Αστρολάβος» τεύχος 35ο