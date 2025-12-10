Άνοιξε το παλιό λιμάνι της Πάτρας για διέλευση νταλικών, ελέω μπλόκων- ΦΩΤΟ

Από τις 7:00 το πρωί της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ) εφαρμόζει ένα ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, καθώς η κυκλοφορία στους δρόμους της Πάτρας βρίσκεται σε οριακό σημείο λόγω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, μόνο οι νταλίκες με μεγάλο έμφορτο θα μπορούν να κινούνται μέσα στη λιμενική περιοχή, ακολουθώντας τη διαδρομή Ηρώων Πολυτεχνείου – Αγίου Νικολάου, η οποία θα λειτουργεί με κατεύθυνση και προς τις δύο πλευρές. Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στη γρήγορη αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο πλήρους μπλοκαρίσματος στο κέντρο και στα βασικά σημεία εισόδου της πόλης.

Ο ΟΛΠΑ επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα προσωρινό, έκτακτο και απολύτως αναγκαίο μέτρο, το οποίο θα επανεξετάζεται καθημερινά ανάλογα με την εξέλιξη των κυκλοφοριακών συνθηκών και των κινητοποιήσεων. Σήμερα το αργά το απόγευμα το μέτρο της διέλευσης θα επανεξεταστεί εκ νέου για να αποφασιστεί αν θα συνεχιστεί.

Η εφαρμογή του γίνεται σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, με αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας και των λειτουργικών απαιτήσεων του λιμένα, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των βαρέων οχημάτων. Στην είσοδο - έξοδο του παλιού λιμανιού άνδρες του λιμενικού ελέγχουν ποια οχήματα θα μπορούν να κινούνται εσωτερικά του παλαιού λιμένα.

Η κίνηση στην πόλη εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα αυξημένη και οι οδηγοί προτρέπονται να επιδείξουν προσοχή και υπομονή μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Παράλληλα αρκετοί είναι εκείνοι που κάνουν χρήση και της μίνι περιμετρικής ώστε να αποφύγουν το μποτιλιάρισμα στο κέντρο.