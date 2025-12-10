Λούβρο: Για 30 δεύτερα ξέφυγαν από την αστυνομία οι ληστές

Μια έρευνα–κόλαφος αποκαλύπτει σοβαρά λάθη στην ασφάλεια του Λούβρου -που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί-, από χαλασμένες κάμερες μέχρι έλλειψη στοιχειώδους συντονισμού.

Οι δράστες της ληστείας των κοσμημάτων του στέμματος στο Λούβρο τον Οκτώβριο κατάφεραν να εξαφανιστούν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, μόλις μισό λεπτό πριν φτάσει η αστυνομία, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας που διέταξε το υπουργείο Πολιτισμού μετά το περιστατικό.

Η έρευνα, όπως γράφει ο Guardian, εντόπισε ότι στο σημείο από το οποίο εισέβαλαν οι ληστές λειτουργούσε μόνο η μία από τις δύο κάμερες. Στην αίθουσα ελέγχου, οι υπεύθυνοι ασφαλείας δεν είχαν καν αρκετές οθόνες για να παρακολουθούν την περιοχή σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, λόγω κακού συντονισμού, η αστυνομία αρχικά κατευθύνθηκε σε λάθος σημείο όταν σήμανε ο συναγερμός.

“Πρόκειται για συνολική αποτυχία τόσο του μουσείου όσο και των αρχών που το εποπτεύουν”, δήλωσε ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής της Γερουσίας, Λοράν Λαφόν, στην έναρξη της ακρόασης.

Ίσως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι οι ληστές είχαν διαφύγει μόλις 30 δευτερόλεπτα πριν φτάσουν εκεί αστυνομικοί και ιδιωτικοί φρουροί. “Με διαφορά 30 δευτερολέπτων, η σύλληψη θα μπορούσε να είχε γίνει επί τόπου”, είπε ο επικεφαλής της έρευνας, Νοέλ Κορμπέν.

Ο ίδιος τόνισε ότι η ύπαρξη ενός σύγχρονου συστήματος παρακολούθησης, η χρήση πιο ανθεκτικού τζαμιού στην πόρτα που έκοψαν οι δράστες ή ένας στοιχειώδης συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών θα ήταν αρκετά για να αποτραπεί η κλοπή των κοσμημάτων, τα οποία εκτιμώνται σε περίπου 87 εκατ. ευρώ και ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί.

Γνωστές από χρόνια οι ελλείψεις και αδυναμίες του μουσείου

Οι αδυναμίες αυτές δεν ήταν άγνωστες. Μελέτες της τελευταίας δεκαετίας είχαν επισημάνει ότι το μπαλκόνι προς τον Σηκουάνα, από όπου μπήκαν τελικά οι κλέφτες, ήταν ιδιαίτερα ευάλωτο και μπορούσε να προσεγγιστεί εύκολα με μια σκάλα.

Ο Κορμπέν ανέφερε ότι η σημερινή διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, δεν είχε ενημερωθεί ποτέ για τον συγκεκριμένο έλεγχο, ο οποίος είχε ανατεθεί από τον προκάτοχό της, Ζαν-Λικ Μαρτινέζ. “Οι συστάσεις δεν εφαρμόστηκαν, και θα είχαν αποτρέψει τη ληστεία”, είπε.

Η αστυνομία θεωρεί ότι έχει συλλάβει και τους τέσσερις δράστες, οι οποίοι διέφυγαν με μοτοσικλέτες έπειτα από μια επιχείρηση που διήρκεσε συνολικά περίπου δέκα λεπτά.

Οι νέες αποκαλύψεις εντείνουν την πίεση προς την ντε Καρ, την πρώτη γυναίκα στη θέση της διευθύντριας του μουσείου, η οποία διορίστηκε από τον Εμανουέλ Μακρόν το 2021. Έκτοτε έχουν διατυπωθεί ερωτήματα για το πώς το πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου βρέθηκε με τόσο ανεπαρκή συστήματα ασφαλείας.

Παράλληλα, η Εθνοσυνέλευση διεξάγει τη δική της έρευνα, ενώ ντε Καρ και Μαρτινέζ θα κληθούν να καταθέσουν στη Γερουσία την επόμενη εβδομάδα.

Πρόσφατα, το Ελεγκτικό Συνέδριο κατηγόρησε το μουσείο ότι προχώρησε σε αναβαθμίσεις ασφαλείας με “απαράδεκτα αργούς ρυθμούς”, δίνοντας προτεραιότητα σε πιο εντυπωσιακές και προβεβλημένες δράσεις.

Ο Γκι Τουμπιάν, υψηλόβαθμος αξιωματικός και σύμβουλος ασφαλείας του υπουργείου Πολιτισμού, δήλωσε ότι “έμεινε άφωνος” από το μέγεθος των δυσλειτουργιών: “Ήταν μια αλληλουχία λαθών που οδήγησαν στην καταστροφή — δεν περίμενα ποτέ ότι το Λούβρο θα είχε τόσα προβλήματα”.

Οι εργαζόμενοι του μουσείου έχουν προαναγγείλει απεργία για τη Δευτέρα, ζητώντας να αντιμετωπιστεί η υποστελέχωση και ο υπερβολικός συνωστισμός, καθώς πέρυσι το Λούβρο υποδέχθηκε 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες.

Το Σαββατοκύριακο έγινε γνωστό ότι διαρροή νερού είχε προκαλέσει ζημιές σε 300–400 περιοδικά, βιβλία και έγγραφα στο τμήμα Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων στα τέλη Νοεμβρίου.