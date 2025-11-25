Κλοπή στο Λούβρο- Συνελήφθη και o τελευταίος ύποπτος

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο τέταρτος και τελευταίος ύποπτος που φέρεται να συμμετείχε στη θρασύτατη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025.

Όπως μεταδίδει το BFMTV, επιβεβαιώνοντας και δημοσίευμα της Le Parisien, ο άνδρας αυτός ήταν το τελευταίο μέλος της ομάδας που έκλεψε τα πολύτιμα κοσμήματα από το μουσείο. Οι άλλοι τρεις δράστες, που είχαν καταφέρει μέσα σε επτά μόλις λεπτά να αποσπάσουν τα ανεκτίμητης αξίας εκθέματα, είχαν ήδη εντοπιστεί και συλληφθεί τις προηγούμενες εβδομάδες.

Οι πρώτες συλλήψεις έγιναν όταν οι έρευνες DNA οδήγησαν στον εντοπισμό των δύο δραστών που εισήλθαν στον χώρο — του Αγιέντ Γ. και του Αμπντουλάι Ν. – ενώ αργότερα συνελήφθη και ο Σλιμάν Κ., ο οποίος θεωρείται ότι οδηγούσε ένα από τα δύο μηχανάκια που χρησιμοποιήθηκαν για να διαφύγουν. Ο ύποπτος που συνελήφθη την Τρίτη θεωρείται ο τέταρτος άνδρας της ομάδας.

Σημειώνεται ότι τα μέτρα ασφαλείας στο Μουσείο του Λούβρου έχουν ενισυχθεί μετά την μεγάλη κλοπή κοσμημάτων, ενώ έκλεισε και το τμήμα με τα αρχαιοελληνικά εκθέματα.

Υπενθυμίζεται ότι η «κλοπή του αιώνα» στο πιο διάσημο μουσείο του κόσμου, συνέβη μεταξύ 09:30 και 09:40 (τοπική ώρα, 10:30 – 10:40 ώρα Ελλάδας) την Κυριακή 19.10.2025. Οι διαρρήκτες εισήλθαν στη «Γκαλερί Απόλλων» του μουσείου, όπου φυλάσσονται, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος, άρπαξαν την ανεκτίμητης αξίας λεία τους και έφυγαν με σκούτερ.