Πόρισμα - καταπέλτης για τα κενά ασφαλείας στο Μουσείο του Λούβρου

Το Μουσείο του Λούβρου στη Γαλλία ξεκίνησε έλεγχο ασφαλείας πριν από μια δεκαετία, ωστόσο οι προτεινόμενες αναβαθμίσεις δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν πριν από το 2032.

Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο κρατικός ελεγκτής σε πόρισμα που συνέταξε πριν από τη θεαματική διάρρηξη του περασμένου μήνα που σόκαρε το Παρίσι κι όλο τον κόσμο.

Η διάρρηξη, κατά την οποία τέσσερα άτομα διέφυγαν με κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων, έθεσε υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία του μουσείου, με τους αρμόδιους να παραδέχονται ότι η ασφάλεια δεν ήταν επαρκής.

Ενώ οι αρχές έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε τέσσερις υπόπτους για συμμετοχή στη διάρρηξη, οι θησαυροί δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί.

Αποσπάσματα από το πόρισμα, το οποίο δημοσιεύθηκε την Πέμπτη (6/11) από την εθνική υπηρεσία ελέγχου της Γαλλίας, γνωστή ως Cour des Comptes, είχαν ήδη διαρρεύσει στα Μέσα Ενημέρωσης, λίγες ημέρες μετά την «επιδρομή».

Τα κενά και οι συστάσεις

Μόνο το 39% των αιθουσών του μουσείου διέθεταν κάμερες ήδη από το 2024, σύμφωνα με την έκθεση, ενώ ένας έλεγχος ασφάλειας που ξεκίνησε το 2015 και διαπίστωσε ότι το μουσείο δεν παρακολουθούνταν επαρκώς ούτε ήταν προετοιμασμένο για κρίση, οδήγησε σε διαγωνισμό για εργασίες ασφαλείας στο τέλος του περασμένου έτους.

«Θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο, σύμφωνα με το μουσείο, δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το 2032» ανέφερε η έκθεση.

Ακόμη, γίνεται λόγος για αδυναμία του μουσείου να αναβαθμίσει τις υποδομές του -που επιδεινώθηκε από τις υπερβολικές δαπάνες για την αγορά έργων τέχνης κι έργων «επανεκκίνησης» μετά την πανδημία- καθώς και για χαμένα έσοδα που οφείλονται σε ανεπάρκειες και απάτες με τα εισιτήρια,

Ταυτόχρονα, οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε φέτος δεν βασίστηκαν σε μελέτες σκοπιμότητας, είτε τεχνικές είτε οικονομικές, και δεν έλαβαν υπόψη τις ανάγκες σε προσωπικό.

Η έκθεση παρείχε 10 συστάσεις, μεταξύ των οποίων η μείωση του αριθμού αγορών του μουσείου, η αύξηση των τιμών των εισιτηρίων και η ανακαίνιση της ψηφιακής υποδομής και της διακυβέρνησής του.

Ενώπιον μιας «χρόνιας υποεπένδυσης σε συστήματα πληροφοριών», ο ελεγκτής ανέφερε ότι «το μουσείο πρέπει να ενισχύσει τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου του, η οποία παραμένει υπανάπτυκτη για ένα ίδρυμα του μεγέθους του Λούβρου».