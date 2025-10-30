Λούβρο: Ξετυλίγεται το κουβάρι της «κλοπής του αιώνα»- Τι γίνεται με τα κλοπιμαία

Καθώς το θρίλερ για τον εντοπισμό των κοσμημάτων του γαλλικού θρόνου συνεχίζεται, η αστυνομία πραγματοποιώντας συντονισμένες εφόδους σε διαφορετικά σημεία του Παρισιού, προχώρησε στην σύλληψη 5 ακόμα υπόπτων για την ληστεία του αιώνα.

Μάλιστα η σήμανση εντόπισε γενετικό υλικό ενός εκ των συλληφθέντων πάνω σε μηχανάκι που χρησιμοποίησε η συμμορία των τεσσάρων για να διαφύγει από την σκηνή του εγκλήματος.

Οι συνολικά 7 συλληφθέντες είναι γνωστοί στις αρχές για προηγούμενες κλοπές και πλημμελήματα και μερικοί εξ αυτών τελούσαν σε καθεστώς δικαστικού έλεγχου μέχρι να κριθούν οι υποθέσεις τους από την γαλλική δικαιοσύνη.

Έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες στους δύο πρώτους συλληφθέντες που έχουν παραδεχτεί εν μέρει συμμετοχή τους στην ληστεία του Λούβρου.

Το Σάββατο οι αρχές επιτάχυναν τις έρευνές τους υπό τον φόβο διαφυγής των υπόλοιπων υπόπτων στο εξωτερικό, ενώ κάθε λεπτό που περνά μειώνονται οι πιθανότητες να βρεθούν τα πολύτιμα κειμήλια της Γαλλίας άθικτα.

«Αυτά τα κοσμήματα είναι πλέον, αδύνατον να πουληθούν. Υπενθυμίζω, ότι όποιος τα αγοράσει θα είναι επίσης ένοχος για αποδοχή κλεμμένων αγαθών που σχετίζονται με αυτό το έγκλημα. Υπάρχει ακόμη χρόνος να επιστραφούν», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιουό.

Η Μπεκιουό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ύπαρξης μίας μεγαλύτερης σπείρας μέ έναν εγκέφαλο και παραλήπτη των κοσμημάτων, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν ότι υπήρχε συνεργός μέσα από το μουσείο.