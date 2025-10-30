Λούβρο: Ακόμα πέντε συλλήψεις για την κλοπή των βασιλικών κοσμημάτων

Ραγδαίες είναι εξελίξεις σχετικά με την κλοπή του αιώνα στο Μουσείο του Λούβρου, καθώς η εισαγγελέας του Παρισίου μιλώντας στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL ανακοίνωσε ότι οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ακόμα 5 ατόμων.

Νωρίτερα, γαλλικά μέσα ενημέρωσης τόνισαν πως οι Αρχές προχώρησαν σε μια τρίτη σύλληψη για την μεγάλη κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου χωρίς να γίνεται καμία αναφορά για τα κλοπιμαία.

Ο τρίτος ύποπτος συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (29.10.2025) σε γειτονιά του Παρισίου, σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού BFMTV.

Σημειώνεται πως οι άλλοι δύο ύποπτοι που κατηγορήθηκαν για την κλοπή, προφυλακίστηκαν την Τετάρτη, ενώ δεν φαίνεται να συνεργάστηκαν με τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το BFMTV, ο τρίτος ύποπτος φαίνεται να βρισκόταν στο Λούβρο την ώρα της ληστείας την Κυριακή 19 Οκτωβρίου.

Η αστυνομία μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει την τρίτη σύλληψη, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως όταν διέρρευσε η διπλή σύλληψη για την κλοπή του αιώνα στο Λούβρο, η εισαγγελέας Λορ Μπεκό δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της για τη διαρροή της πληροφορίας και αναγκάστηκε να επιβεβαιώσει την είδηση χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.

Προφυλακιστέοι οι δύο ύποπτοι

Την Τετάρτη έγινε γνωστό πως οι δύο άνδρες, ηλικίας 34 και 39 ετών, που φέρεται να συμμετείχαν στη ληστεία του Μουσείου του Λούβρου, παρουσιάστηκαν ενώπιον ανακριτή για να απολογηθούν ύστερα από τέσσερις ημέρες κράτησης.

Ο ένας από τους δύο τελούσε ήδη υπό δικαστικό έλεγχο για άλλη υπόθεση κλοπής και ήταν γνωστός στις αρχές για υποθέσεις διακεκριμένων κλοπών.

Το βράδυ της Τετάρτης έγινε γνωστό πως οι δύο άνδρες προφυλακίστηκαν για την κλοπή του αιώνα.

Η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη διευκρίνισε ότι τα κλοπιμαία δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί και ότι περίπου 100 αστυνομικοί ασχολούνται με αυτή την υπόθεση.

Ανέφερε ότι και οι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίας 39 και 34 ετών, ήταν ήδη σεσημασμένοι για μικροκλοπές και ίχνη από το DNA τους βρέθηκαν τόσο στα τζάμια του Μουσείου του Λούβρου όσο και στο «σκούτερ» που χρησιμοποίησαν για να διαφύγουν.

Και οι δύο φαίνεται να έχουν παραδεχτεί εν μέρει την εμπλοκή τους με την υπόθεση.

Η Γαλλίδα εισαγγελέας δήλωσε επίσης ότι τίποτα δεν δείχνει πως οι ληστές είχαν συνενόχους μέσα στο μουσείο, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η συμμορία να έχει περισσότερα μέλη από τους τέσσερις που εμφανίστηκαν να λαμβάνουν μέρος στην κλοπή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα βασιλικά κοσμήματα που έκαναν φτερά και υπάρχουν φόβοι ότι οι «κομάντο», όπως τους χαρακτήρισε η εισαγγελέας, ενδεχομένως να έχουν λιώσει τα πανάκριβα κοσμήματα ώστε να εκμεταλλευτούν τον χρυσό και τα ανεκτίμητης αξίας διαμάντια. Δεν αποκλείεται μάλιστα, τα κλοπιμαία να βρίσκονται ήδη στο εξωτερικό.