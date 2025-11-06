Βορίζια: Ερωτηματικά για το ποιος πυροβολεί και σκοτώνει την 56χρονη

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου κρατούνται τα τρία αδέλφια, ενώ ο 43χρονος που συνελήφθη χθες το απόγευμα κρατείται για λόγους ασφαλείας σε διαφορετικό αστυνομικό τμήμα, επειδή τα κρατητήρια στο Ηράκλειο είναι μικρά και υπάρχει φόβος να συναντηθούν.

Ο φόβος στην περιοχή για νέο κύκλο αίματος παραμένει και ενισχύεται καθώς συγγενείς των θυμάτων επιστρέφουν σταδιακά στα Βορίζια. Ήδη έχει γυρίσει η μητέρα της 56χρονης. Η αστυνομία συνεχίζει τους εκτεταμένους ελέγχους στην προσπάθεια να εντοπίσει όλους όσους συμμετείχαν στη συμπλοκή

Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στο χωριό Βορίζια της Κρήτης μετά το μακελειό που συνέβη το Σάββατο 1/11, όταν έπεσαν βροχή οι σφαίρες στη συμπλοκή που σημειώθηκε μεταξύ δυο αντίπαλων οικογενειών και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δυο ανθρώπων και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων.

Σήμερα αναμένεται η ανακρίτρια να μεταβεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για να πάρει τις απολογίες των δύο νοσηλευόμενων κρατουμένων -του αδελφού των τριών και του ξαδέλφου τους- μετά από προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν. Οι τρεις συλληφθέντες που βρίσκονται στην Αστυνομική Διεύθυνση θα απολογηθούν τη Δευτέρα.

Το βίντεο ντοκουμέντο και τα ερωτηματικά για το ποιος πυροβόλησε

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει δυο άτομα να πυροβολούν με καλάσνικοφ από ψηλά. Στο βίντεο ακούγονται καθαρά οι ριπές, ενώ φαίνεται ένας από τους δύο άνδρες να πυροβολεί από την ταράτσα του σπιτιού στο οποίο είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός, σύμφωνα με το ethnos.gr

Ο δεύτερος άνδρας, όπως φαίνεται στο βίντεο, κατεβαίνει λίγα δευτερόλεπτα αργότερα από το σημείο.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι το βίντεο δεν δείχνει ξεκάθαρα αν οι πυροβολισμοί έγιναν στον αέρα ή προς το σημείο όπου έχασε τη ζωή της η 56χρονη γυναίκα. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η σφαίρα που τη χτύπησε μπήκε από την κλείδα και εξήλθε από τη λεκάνη, ένδειξη πως προήλθε από βολή υπό γωνία, πιθανότατα από ψηλά.