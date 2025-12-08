Πάτρα: Παράλυση στους δρόμους λόγω μπλόκων - ΦΩΤΟ

Τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν προκληθεί στην Πάτρα, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι εντείνουν την πίεση με νέους αποκλεισμούς στη μεγάλη Περιμετρική.

Από το μεσημέρι της Δευτέρας, ο κόμβος Γλαύκου έχει αποκλειστεί, ενώ οι αγρότες του Ερύμανθου προχώρησαν σε κατάληψη και του κόμβου Εγλυκάδος, όπου δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν μέχρι το βράδυ.

Η κυκλοφορία εκτρέπεται από τη Μεγάλη Περιμετρική προς το τοπικό δίκτυο μεταξύ Εγλυκάδας και Οβρυάς, προκαλώντας «ασφυξία» στους γύρω δρόμους. Στις εισόδους της πόλης σχηματίζονται ατελείωτες ουρές οχημάτων, με τη μετακίνηση να γίνεται εξαιρετικά δύσκολη και τους οδηγούς να κινούνται με… βήμα σημειωτόν.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, διαμηνύοντας πως ο αγώνας τους θα συνεχιστεί έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.