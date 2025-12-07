Εορταστικό ωράριο 2025: Τρεις Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα, τι θα ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Ανοιχτά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα τρεις Κυριακές του Δεκεμβρίου ενώ σε λειτουργία θα βρίσκονται και ορισμένα σούπερ μάρκετ.

Προβλέπεται προαιρετικό άνοιγμα των καταστημάτων, δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να ξεκινήσουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους.

Τα περισσότερα καταστήματα θα υποδέχονται το κοινό από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα μαγαζιά στα κεντρικά εμπορικά σημεία θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και παραμένοντας ανοιχτά μέχρι τις 20:00.

Εορταστικό ωράριο: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα τον Δεκέμβριο

Με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία αλλά και το πλαίσιο των χειμερινών προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν επίσης τις εξής τρεις Κυριακές του Δεκεμβρίου:

-14 Δεκεμβρίου 2025

-21 Δεκεμβρίου 2025

-28 Δεκεμβρίου 2025

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ

Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, ανοιχτές θα είναι συγκεκριμένες αλυσίδες:

-LIDL από 11:00 έως 20:00

-Market In από 11:00 έως 18:00

-My Market από 11:00 έως 20:00

Αντίστροφη μέτρηση για το εορταστικό ωράριο

Το εορταστικό ωράριο για την περίοδο των Χριστουγέννων έχει ήδη ανακοινωθεί από τους Εμπορικούς Συλλόγους Αθήνας και Πειραιά και σε λίγες ημέρες θα τεθεί σε ισχύ.

Όπως υπενθυμίζεται, οι ώρες λειτουργίας είναι ενδεικτικές και κάθε κατάστημα μπορεί να διαμορφώσει το πρόγραμμά του, αρκεί να τηρεί τα όρια που ορίζει η νομοθεσία (Δευτέρα–Σάββατο 06:00–21:00 και Κυριακή 11:00–20:00).

Το εορταστικό ωράριο της Αθήνας

Το προτεινόμενο ωράριο για τα καταστήματα της Αθήνας ξεκινά την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 και διαμορφώνεται ως εξής:

Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00

Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00

Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00

Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00

Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.

Το εορταστικό ωράριο από τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς

Το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς να ισχύσει κατά την γιορτινή περίοδο, από Πέμπτη 11 έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, είναι το ακόλουθο:

Πέμπτη 11/12 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

Παρασκευή12/12 :9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.

Σάββατο 13/12:9.00 π.μ. - 4.00 μ.μ.

Κυριακή 14/12 :11.00 π.μ. - 4.00 μ.μ.

Δευτέρα 15/12 :9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

Τρίτη 16/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

Τετάρτη 17/12 :9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

Πέμπτη 18/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

Παρασκευή 19/12:9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.

Σάββατο 20/12 :9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.

Κυριακή 21/12:11.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.

Δευτέρα 22/12:9.00 π.μ -9.00 μ.μ.

Τρίτη 23/12: 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

Τετάρτη 24/12 : 9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.

(Παραμονή Χριστουγέννων)

Πέμπτη 25/12: ΚΛΕΙΣΤΑ

Παρασκευή 26/12: ΚΛΕΙΣΤΑ

Σάββατο 27/12: 9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.

Κυριακή 28/12:11.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.

Δευτέρα 29/12: 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

Τρίτη 30/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

Τετάρτη 31/12 : 9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.

(Παραμονή Πρωτοχρονιάς)

Πέμπτη 1/1 : Κλειστά

Παρασκευή 2/1 : Κλειστά.

