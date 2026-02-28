Εορτολόγιο 28 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, η Εκκλησία τιμά την Ανάμνηση θαύματος κολλύβων Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος και τη μνήμη των Οσίων Κύρας και Μαράννας, Αγίας Κυράννας Νεομάρτυρος και Θαυματουργού.

Έτσι, την Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Κύρα, Κυρά, Κυράτσα, Κυράτσω, Κυράτση, Κυρατσούδα

Μαριάννα

Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Τεό, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα *

* Υπάρχουν κι άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.