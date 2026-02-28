Ιράν: Ισραηλινή επίθεση στην Τεχεράνη- Αναφορές για κοινό χτύπημα με ΗΠΑ- LIVE

Το Ισραήλ εξαπέλυσε προληπτική επίθεση εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας
09.06: Πληθαίνουν οι αναφορές ότι πρόκειται για μία κοινή επιχείρηση Ισραήλ - ΗΠΑ. Υποτίθεται ότι οι διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα στη Γενεύη την Πέμπτη μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον σημείωσαν πρόοδο αλλά πλέον είναι φανερό ότι οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια έχει τιναχτεί για ακόμα μία φορά στον αέρα από την αμερικανική κυβέρνηση.
*ΜΜΕ στο Ιράν ανέφεραν ότι οι τηλεπικοινωνίες δεν λειτουργούν και προβλήματα υπάρχουν και στη σύνδεση του ίντερνετ.
Μέτρα προφύλαξης λαμβάνει η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κατάρ
Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κατάρ εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα για όλο το προσωπικό, συνιστώντας σε όλους τους πολίτες της να κάνουν το ίδιο μέχρι νεωτέρας.
Στον πόλεμο που εξαπέλυσε το Ισραήλ στο Ιράν το καλοκαίρι στο πλαίσιο του οποίου οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλική επίθεση στην αμερικανική βάση στο Κατάρ.
* Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη και έχει μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία, δήλωσε αξιωματούχος στο Reuters το Σάββατο.
Πρώτη Ενημέρωση (08.41): Αναφορές για έκρηξη που ακούστηκε στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ επικαλούμενα μαρτυρίες αυτοπτών, την ίδια ώρα σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν για «την πιθανότητα εκτόξευσης πυραύλων».
Λίγη ώρα αργότερα το Ισραήλ ανακοίνωσε προληπτικό πλήγμα κατά του Ιράν. Ο Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ κήρυξε ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα
«Το Κράτος του Ισραήλ εξαπέλυσε προληπτικό πλήγμα κατά του Ιράν, με στόχο την εξάλειψη απειλών κατά του Ισραήλ.
Ως αποτέλεσμα, αναμένεται στο άμεσο μέλλον επίθεση με πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ και του άμαχου πληθυσμού του.
Κατόπιν τούτου, και βάσει των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τον Νόμο Πολιτικής Άμυνας, ο Υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ υπέγραψε ειδική διαταγή με την οποία επιβάλλεται ειδική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο εσωτερικό μέτωπο σε ολόκληρη την επικράτεια του Κράτους του Ισραήλ.
Οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου και των αρμόδιων αρχών και να παραμένουν σε προστατευμένους χώρους» αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.
Σε επιφυλακή οι πρεσβείες
Με φόντο τη συνεχιζόμενη άνοδο των εντάσεων, οι ΗΠΑ παρότρυναν χθες το διπλωματικό προσωπικό τους στην πρεσβεία τους στην Ιερουσαλήμ που δεν κρίνεται απόλυτα απαραίτητο να φύγει από το Ισραήλ —τον πιο στενό σύμμαχο της Ουάσιγκτον κι ορκισμένο εχθρό του Ιράν— λόγω των “κινδύνων για την ασφάλειά” του.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται μεθαύριο Δευτέρα (02/03) στο Ισραήλ —που έπληξε με πυραύλους το Ιράν τον Ιούνιο, στο πλαίσιο του πολέμου 12 ημερών που ξέσπασε με έναυσμα ισραηλινή επίθεση ευρείας κλίμακας—, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Η Ουάσιγκτον ενέγραψε χθες το Ιράν σε ακόμη μια μαύρη λίστα της, αυτή των χωρών που κάνουν “άδικες φυλακίσεις”, αξιώνοντας όσοι Αμερικανοί πολίτες βρίσκονται στην Ισλαμική Δημοκρατία να “φύγουν αμέσως”.
Στο κέντρο της Τεχεράνης, αν και τόνισε πως θα προτιμούσε να αποφευχθεί ο πόλεμος και πως θα ήθελε να αρθούν οι διεθνείς κυρώσεις που προκαλούν ασφυξία στην ιρανική οικονομία, ο Χαμίντ Μπεϊρανβάντ, υπάλληλος, 42 ετών, έκρινε πως “δεν πρέπει να γίνει καμιά παραχώρηση” στους Αμερικανούς.
Κατηγορώντας την Τεχεράνη —η οποία το αρνείται— πως επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, οι ΗΠΑ απαιτούν πλήρη τερματισμό του εμπλουτισμού ουρανίου. Το Ιράν το απορρίπτει, θυμίζοντας πως είναι δικαίωμά του, στο πλαίσιο του πολιτικού πυρηνικού προγράμματός του.
Η Ουάσιγκτον προβάλει επίσης πιεστικά την αξίωση να επιβληθούν περιορισμοί στο ιρανικό πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται να συζητήσει καν.
Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί κάλεσε χθες την αμερικανική κυβέρνηση να αποφύγει να προβάλει “υπερβολικές απαιτήσεις”, ώστε να κλειστεί συμφωνία, μετριάζοντας την αισιοδοξία που επεδείκνυε την προηγουμένη, μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, τις πιο “εντατικές” από την έναρξη του τρέχοντος κύκλου έμμεσων διαπραγματεύσεων.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr