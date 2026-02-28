Ιράν: Ισραηλινή επίθεση στην Τεχεράνη- Αναφορές για κοινό χτύπημα με ΗΠΑ- LIVE

09.06: Πληθαίνουν οι αναφορές ότι πρόκειται για μία κοινή επιχείρηση Ισραήλ - ΗΠΑ. Υποτίθεται ότι οι διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα στη Γενεύη την Πέμπτη μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον σημείωσαν πρόοδο αλλά πλέον είναι φανερό ότι οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια έχει τιναχτεί για ακόμα μία φορά στον αέρα από την αμερικανική κυβέρνηση.

*ΜΜΕ στο Ιράν ανέφεραν ότι οι τηλεπικοινωνίες δεν λειτουργούν και προβλήματα υπάρχουν και στη σύνδεση του ίντερνετ.

Μέτρα προφύλαξης λαμβάνει η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κατάρ

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κατάρ εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα για όλο το προσωπικό, συνιστώντας σε όλους τους πολίτες της να κάνουν το ίδιο μέχρι νεωτέρας.

Στον πόλεμο που εξαπέλυσε το Ισραήλ στο Ιράν το καλοκαίρι στο πλαίσιο του οποίου οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλική επίθεση στην αμερικανική βάση στο Κατάρ.

* Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη και έχει μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία, δήλωσε αξιωματούχος στο Reuters το Σάββατο.

Πρώτη Ενημέρωση (08.41): Αναφορές για έκρηξη που ακούστηκε στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ επικαλούμενα μαρτυρίες αυτοπτών, την ίδια ώρα σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν για «την πιθανότητα εκτόξευσης πυραύλων».

Λίγη ώρα αργότερα το Ισραήλ ανακοίνωσε προληπτικό πλήγμα κατά του Ιράν. Ο Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ κήρυξε ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα

«Το Κράτος του Ισραήλ εξαπέλυσε προληπτικό πλήγμα κατά του Ιράν, με στόχο την εξάλειψη απειλών κατά του Ισραήλ.

Ως αποτέλεσμα, αναμένεται στο άμεσο μέλλον επίθεση με πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ και του άμαχου πληθυσμού του.

Κατόπιν τούτου, και βάσει των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τον Νόμο Πολιτικής Άμυνας, ο Υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ υπέγραψε ειδική διαταγή με την οποία επιβάλλεται ειδική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο εσωτερικό μέτωπο σε ολόκληρη την επικράτεια του Κράτους του Ισραήλ.

Οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου και των αρμόδιων αρχών και να παραμένουν σε προστατευμένους χώρους» αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.