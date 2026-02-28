Λουτράκι: Πώς βάφτηκαν στο αίμα ασήμαντες διαφορές ανηλίκων

«Το συγκεκριμένο παιδί δεν έπρεπε να ήταν εκεί. Ακολούθησε απλά, κάποιον άλλο», είπε φίλος του 17χρονου που κατέληξε με μοιραία τραύματα από μαχαιριές στην κοιλιακή χώρα.

Για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας, απόπειρας ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, συνελήφθη ανήλικος ο οποίος μαζί με ακόμη 4 άτομα, 19χρονο, δύο 18χρονους και το θύμα συναντήθηκαν σε απομονωμένη περιοχή του Λουτρακίου, στον επαρχιακό δρόμο του Προφήτη Ηλία «προκειμένου να επιλύσουν μεταξύ τους διαφορές», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός και ο κατηγορούμενος επιτέθηκε σε 19χρονο τον οποίο και τραυμάτισε ενώ κατά την προσπάθεια των υπολοίπων να τους σταματήσουν, ο φερόμενος δράστης επιτέθηκε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 17χρονο και τράπηκε σε φυγή.

Μετά από πολύωρες έρευνες οι αρχές συνέλαβαν τον δράστη, τον οποίο είχε υποδείξει ο 19χρονος που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

«Ήρθα για να παραδοθώ»

Ο φερόμενος ως δράστης βρισκόταν έξω από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου, όπως δήλωσε, είχε πάει για να παραδοθεί.

Συνελήφθη και η 57χρονη μητέρα του φερόμενου ως δράστη για παραμέληση ανηλίκου.

Συμμαθητές του 17χρονου, δηλώνουν συγκλονισμένοι από το τραγικό γεγονός: «Δεν ξέρω αν κάνανε παρέα αλλά πήγαιναν εδώ σχολείο μαζί. Το ένα παιδί μαχαίρωσε τον άλλον μπροστά στα άλλα παιδιά», είπαν.