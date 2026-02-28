Εξαφάνιση Λόρας: Το παρασκήνιο του εντοπισμού της στη Γερμανία μετά από 49 ημέρες- Πού διέμενε

Ύστερα από 49 ημέρες αγωνίας και αβεβαιότητας, η 16χρονη Λόρα Λόμπτεφ εντοπίστηκε στο Βερολίνο, βάζοντας τέλος στον εφιάλτη που βίωνε η οικογένειά της.

Η ανήλικη βρίσκεται πλέον σε δομή φιλοξενίας νεότητας, υπό την προστασία των γερμανικών κοινωνικών υπηρεσιών.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος, ο οποίος ανέφερε πως το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου η μητέρα της ενημερώθηκε τηλεφωνικά από υπαλλήλους της δομής ότι το παιδί της έχει εντοπιστεί και είναι ασφαλές.

Ζήτησε η ίδια να ενημερωθεί η μητέρα της

Σύμφωνα με τον ίδιο, η 16χρονη φέρεται να ζήτησε από τους υπεύθυνους της δομής να επικοινωνήσουν με τη μητέρα της. Αρχικά, ωστόσο, είχε παρουσιαστεί με ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Από τη συζήτηση που ακολούθησε, οι αρμόδιοι κατάλαβαν ποια πραγματικά ήταν.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που η μητέρα ζήτησε να μιλήσει με την κόρη της. Οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν επέτρεψαν άμεσα την επικοινωνία, επισημαίνοντας πως πρέπει πρώτα να προηγηθεί αξιολόγηση από παιδοψυχολόγους.

Δεν επιθυμεί – προς το παρόν – επιστροφή στην Ελλάδα

Κατά την πρώτη της επαφή με τις γερμανικές Αρχές, η Λόρα φέρεται να εξήγησε πως δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στην Ελλάδα, κυρίως λόγω προβλημάτων στο σχολικό περιβάλλον και με τη γλώσσα. Όπως μεταφέρθηκε στον πατέρα της από τις γερμανικές αρχές, η ανήλικη δεν επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Ο πατέρας, σύμφωνα με τον κ. Μπενετάτο, βρίσκεται στη Γερμανία τις τελευταίες περίπου είκοσι ημέρες και δεν έχει αποχωρήσει, παρά τα σχετικά δημοσιεύματα.

Πού διέμενε όλο αυτό το διάστημα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τις συνθήκες διαβίωσής της. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, η 16χρονη δεν ζούσε στον δρόμο, αλλά σε σπίτι, όπου επίσης χρησιμοποιούσε ψευδή στοιχεία. Φέρεται να κινούνταν με παρέα και να εμφανιζόταν με διαφορετική ταυτότητα.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες μετακινήθηκε από την Ελλάδα στη Γερμανία, καθώς και το εάν υπήρξε πρόσωπο ή δίκτυο που τη διευκόλυνε, αποτελούν πλέον αντικείμενο διερεύνησης.

Ο ρόλος της έρευνας και τα ψηφιακά ίχνη

Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπόθεσης, η εκπομπή Φως στο Τούνελ παρακολουθούσε στενά τις εξελίξεις, σε συνεχή επικοινωνία με τη μητέρα της ανήλικης.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εντοπίστηκε ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο, ο οποίος ανέφερε ότι την άκουσε να μιλά ρωσικά στο τηλέφωνο. Παράλληλα, αναλύθηκαν ψηφιακά ίχνη από την ηλεκτρονική της δραστηριότητα, συμβάλλοντας στη χαρτογράφηση της διαδρομής της μέχρι τον εντοπισμό της στο Βερολίνο.

Τα ερωτήματα παραμένουν

Παρά την ανακούφιση για τον εντοπισμό της, κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά: ποιος τη φιλοξενούσε, πώς οργανώθηκε η μετακίνησή της στο εξωτερικό και γιατί επέλεξε τώρα να αποκαλύψει την ταυτότητά της.

Η τελική απόφαση για το μέλλον της θα ληφθεί από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, αφού ολοκληρωθεί η ψυχολογική αξιολόγηση και διασφαλιστεί το βέλτιστο συμφέρον της ανήλικης.