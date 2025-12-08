Η δημοτική αρχή στο πλευρό των αγροτοκτηνοτρόφων, στο μπλόκο στην περιμετρική της Πάτρας

Στο πλευρό των αγροτοκτηνοτρόφων βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής Πάτρας, με επικεφαλής τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της στον αγώνα τους και καταγγέλλοντας την κυβερνητική στάση απέναντι στα αιτήματά τους.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: "Αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής με επικεφαλής τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/12) στο μπλόκο, που έχει στηθεί στην Περιμετρική της Πάτρας στην έξοδο της Εγλυκάδας, για να εκφράσει την αλληλεγγύη της στον δίκαιο αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων της περιοχής μας, αλλά και ολόκληρης της χώρας.

Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση της ΝΔ, που αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, επιστρατεύει τον κοινωνικό αυτοματισμό, αλλά και τις δυνάμεις καταστολής για να τους εμποδίσει να διεκδικήσουν όσα δικαιούνται.

Ο αγώνας των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων είναι δίκαιος και είναι αγώνας όλων μας για τη ζωή, την επιβίωση και την αξιοπρέπειά μας. Οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, μαζί με τη νεολαία και το λαό, μπορούν να βάλουν φρένο στην πολιτική που θυσιάζει τις ζωές μας και τη ζωή των παιδιών μας".