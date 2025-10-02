Καιρός: Πού θα «χτυπήσουν» οι καταιγίδες τις επόμενες ώρες- Οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες να σημειώνονται στο Ιόνιο, στη Δυτική Ελλάδα, στο Βόρειο Αιγαίο και στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.
Την Παρασκευή, βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές αναμένονται αρχικά στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στο Αιγαίο και στην Κρήτη ενώ τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά. Από το πρωί τα φαινόμενα σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο θα εξασθενήσουν σταδιακά.
Από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής αλλά και νησιωτικής χώρας, χωρίς όμως να αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Σε ό,τι αφορά τον νομό Θεσσαλονίκης, πιθανότητα ισχυρών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Στους σχετικούς χάρτες παρουσιάζεται ο υετός που αναμένεται την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου:
Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ
Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
Η κακοκαιρία που από τα ξημερώματα της Πέμπτης βρίσκεται σε πλήρη ισχύ, φέρνοντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, προβλέπεται να συνεχιστεί στη χώρα μέχρι και αύριο Παρασκευή.
Μάλιστα, από τα παραπάνω φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.
Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται για την Παρασκευή:
* Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.
* Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
* Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.
Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:
* Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.
* Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι.
* Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.
