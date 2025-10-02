Καιρός: Πού θα «χτυπήσουν» οι καταιγίδες τις επόμενες ώρες- Οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες να σημειώνονται στο Ιόνιο, στη Δυτική Ελλάδα, στο Βόρειο Αιγαίο και στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Την Παρασκευή, βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές αναμένονται αρχικά στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στο Αιγαίο και στην Κρήτη ενώ τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά. Από το πρωί τα φαινόμενα σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο θα εξασθενήσουν σταδιακά.

Από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής αλλά και νησιωτικής χώρας, χωρίς όμως να αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Σε ό,τι αφορά τον νομό Θεσσαλονίκης, πιθανότητα ισχυρών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στους σχετικούς χάρτες παρουσιάζεται ο υετός που αναμένεται την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου: