Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας έπεσε το περισσότερο νερό

Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές της Δυτική...

Στους Παξούς καταγράφηκε το μεγαλύτερο αθροιστικό ύψος βροχής

Σφοδρότατες ήταν οι καταιγίδες που «χτύπησαν» τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, λόγω του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Στους Παξούς καταγράφηκε το μεγαλύτερο αθροιστικό ύψος βροχής έως τις 20:20 της Πέμπτης 02/10 και ήταν ίσο με 99.6 χιλιοστά. Στη Δυτική Ελλάδα το περισσότερο νερό έπεσε στη Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας και στο Αχλαδόκαστρο Ναυπακτίας.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 20:20 της Πέμπτης 02/10, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτυού αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Στον ίδιο χάρτη σημειώνονται και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη αθροιστικού υετού. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται στην εικόνα, βροχή έχουν καταγράψει 433 από τους 541 ενεργούς σταθμούς του δικτύου (ποσοστό ~80%).

Ειδήσεις Τώρα

Οι ελβετικοί παγετώνες έχασαν το 25% του όγκου τους σε διάστημα δέκα ετών

Πάτρα- Αναστάτωση στην οδό Ναυαρίνου: Επεισόδιο με τραυματία

Ο Μασκ φέρνει τη Grokipedia, ανταγωνιστή της Wikipedia

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Καιρός Κακοκαιρία Καταιγίδες

Ειδήσεις