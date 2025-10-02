Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας έπεσε το περισσότερο νερό

Σφοδρότατες ήταν οι καταιγίδες που «χτύπησαν» τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, λόγω του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Στους Παξούς καταγράφηκε το μεγαλύτερο αθροιστικό ύψος βροχής έως τις 20:20 της Πέμπτης 02/10 και ήταν ίσο με 99.6 χιλιοστά. Στη Δυτική Ελλάδα το περισσότερο νερό έπεσε στη Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας και στο Αχλαδόκαστρο Ναυπακτίας.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 20:20 της Πέμπτης 02/10, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτυού αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Στον ίδιο χάρτη σημειώνονται και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη αθροιστικού υετού. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται στην εικόνα, βροχή έχουν καταγράψει 433 από τους 541 ενεργούς σταθμούς του δικτύου (ποσοστό ~80%).