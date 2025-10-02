Back to Top
Πάτρα: Πτώση βράχου στα Σελλά- Από θαύμα γλύτωσε οδηγός ΙΧ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Στο σημείο δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα στην επαρχιακή οδό Σελλά- Πιτίτσα, όταν βράχος αποκολλήθηκε και κατέληξε στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έπεσε πάνω σε διερχόμενο Ι.Χ., χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός.

Ο οδηγός του οχήματος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία, με δύναμη της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται στο σημείο.

