Πάτρα: Πτώση βράχου στα Σελλά- Από θαύμα γλύτωσε οδηγός ΙΧ

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα στην επαρχιακή οδό Σελλά- Πιτίτσα, όταν βράχος αποκολλήθηκε και κατέληξε στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έπεσε πάνω σε διερχόμενο Ι.Χ., χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός.

Ο οδηγός του οχήματος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία, με δύναμη της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται στο σημείο.