Πάτρα: Πτώση βράχου στα Σελλά- Από θαύμα γλύτωσε οδηγός ΙΧ

Στο σημείο δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα στην επαρχιακή οδό Σελλά- Πιτίτσα, όταν βράχος αποκολλήθηκε και κατέληξε στο οδόστρωμα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έπεσε πάνω σε διερχόμενο Ι.Χ., χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός.
Ο οδηγός του οχήματος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία, με δύναμη της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται στο σημείο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr