Αγρίνιο: Η κραυγή της μάνας 11 μήνες μετά το τραγικό τροχαίο με τα νεκρά αδέλφια

Έχουν περάσει έντεκα μήνες από το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην εθνική οδό Αντιρρίου- Ιωαννίνων, στον κόμβο της Μεγάλης Χώρας, όταν δίκυκλο συγκρούστηκε με Ι.Χ., με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο αδέλφια, ο 20χρονος Άκης και η 18χρονη Χαριτίνη Καραχρήστου.

Η οικογένεια, από το Αγρίνιο, συνεχίζει να ζει τον δικό της Γολγοθά, με τη μητέρα, Ιωάννα Καραχρήστου, να επανέρχεται με μια νέα, συγκλονιστική ανάρτηση, στην οποία ζητά απαντήσεις και χαρακτηρίζει τον οδηγό του Ι.Χ. «φονιά που παραμένει ελεύθερος».

«Έχουν περάσει 11 μήνες μέχρι τώρα και δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα, γιατί σε αυτή την χώρα δεν λειτουργεί τίποτα σωστά μόνο συγκάλυψη αδιαφορία και ψέματα», γράφει χαρακτηριστικά η κ. Ιωάννα, ζητώντας απόδοση δικαιοσύνης.

Γράφει συγκεκριμένα:

«ΑΚΗΣ – ΧΑΡΙΤΙΝΗ

11 ΜΉΝΕΣ ΜΑΚΡΙΆ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗΜΈΝΑ ΜΟΥ ΠΑΙΔΙΆ

Μου είπατε μαμά θα πάμε μία βόλτα να πάρουμε καφέ και δεν γυρίσατε ποτέ. Μείναμε πίσω για πάντα να σας περιμένουμε εγώ ο μπαμπάς τα δύο σας τα αδέρφια και η μικρή σας ανηψια. Ποτέ δεν το περίμενα ότι αυτή η βόλτα θα ήταν η τελευταία σας βόλτα.

Το ξέρω καλά καρδιές μου ότι δεν φταίξατε πουθενά, ότι πηγαίνετε κανονικά, μέχρι που βρέθηκε μπροστά σας οδηγός με αμάξι Ρομά νομίζοντας ότι όλος ο δρόμος είναι δικός του, ότι μπορεί να οδηγεί όπως θέλει, να στρίβει σε τόσο μεγάλη διασταύρωση όπου θέλει όπως και μπορεί να δολοφονήσει δύο νέα παιδιά 18 και 20 χρόνων γεμάτα όνειρα γεμάτα ζωή γεμάτα γέλιο και να σκορπίσει μία τόσο μεγάλη τραγωδία . Φύγατε πάρα πολύ νωρίς από αυτή την ζωή στην άλλη χωρίς να το καταλάβετε. Ζήσατε βίο θάνατο της ασφάλτου. Ο φονιάς είναι έξω στο σπίτι του στην οικογένεια του.

Η δική μου οικογένεια πώς ζει τι βιώνουμε αντέχουμε μακριά σας ΆΚΗ μου και ΧΑΡΙΤΙΝΗ μου είναι μία τραγωδία που θα συνεχίζεται για πάντα. Δεν υπάρχει χειρότερος πόνος από μία μάνα που έχασε δύο παιδιά.

Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Δεν θέλω να ηρεμήσω. Ο άνθρωπος που μου σκότωσε τα παιδιά μου πρέπει να πληρώσει. Ζητάω μία δίκαια δικαιοσύνη. Έχουν περάσει 11 μήνες μέχρι τώρα και δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα, γιατί σε αυτή την χώρα δεν λειτουργεί τίποτα σωστά μόνο συγκάλυψη αδιαφορία και ψέματα.

Είμαι οπλισμένη με δύναμη του Θεού και της Παναγίας και της δική σας παιδιά μου που γίναται Άγγελοι, θα πολεμήσω πολύ σκληρά για σας παιδιά μου να βρω δικαιοσύνη πατώντας όλα τα εμπόδια που τόσο καιρό βρίσκονται μπροστά μου

ΠΑΙΔΙΆ ΜΟΥ ΜΑΣ ΛΕΊΠΕΤΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ»