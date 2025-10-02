BBC: Απόρριψη του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα από τη Χαμάς - Οι βασικές ενστάσεις

Την αντίθεσή του στο νέο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που προτείνουν οι ΗΠΑ για τη Γάζα εκφράζει ανοιχτά ο επικεφαλής της Χαμάς, τη στιγμή που η διορία που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετρά αντίστροφα.

Ο Ιζ-αλ-Ντίν αλ-Χαντάντ φέρεται να πιστεύει ότι το σχέδιο των ΗΠΑ είναι σχεδιασμένο για να εξαλείψει τη Χαμάς, είτε η οργάνωση το αποδεχτεί είτε όχι και επομένως είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα.

Μέλη της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς που βρίσκονται στο Κατάρ, φέρονται να είναι ανοιχτά στην αποδοχή του σχεδίου με κάποιες αλλαγές, όπως γράφει το BBC. Ωστόσο, η επιρροή τους περιορίζεται καθώς δεν έχουν τον έλεγχο των ομήρων που κρατά η Χαμάς.

Όπως υπολογίζεται, παραμένουν 48 όμηροι, εκ των οποίων μόνο οι 20 φέρονται να είναι ζωντανοί. Το σχέδιο των ΗΠΑ απαιτεί την παράδοση όλων των ομήρων κατά τις πρώτες 72 ώρες της παύσης πυρός, κάτι που θεωρείται από τη Χαμάς ως παραίτηση από το μοναδικό διαπραγματευτικό της χαρτί.

Γιατί η Χαμάς διαφωνεί;

Αν και ο Τραμπ έχει εγγυηθεί πως το Ισραήλ θα τηρήσει τους όρους του σχεδίου, υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης από πλευράς της Χαμάς, κάτι που οφείλεται κυρίως στην προσπάεια του Ισραήλ να δολοφονήσει ηγετικά στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ.

Ορισμένα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης δεν συμφωνούν επίσης με τη δημιουργία μιας «προσωρινής Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης» στη Γάζα, την οποία περιγράφει το σχέδιο των ΗΠΑ, θεωρώντας την ως μια νέα μορφή κατοχής.

Επιπλέον, ένας χάρτης της προτεινόμενης σταδιακής απόσυρσης των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα, που κοινοποιήθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ, δείχνει αυτό που αποκαλεί «ζώνη ασφαλείας» κατά μήκος των συνόρων της Γάζας με την Αίγυπτο και το Ισραήλ.

Δεν είναι σαφές πώς θα διοικείται αυτή η ζώνη, αλλά αν εμπλακεί το Ισραήλ, είναι πιθανό να αποτελέσει σημείο διαμάχης.

Και ο Νετανιάχου διαφωνεί -εν μέρει

Δεν έχει μόνο η Χαμάς ενστάσεις. Από τη στιγμή που συμφώνησε με το σχέδιο τη Δευτέρα το βράδυ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται να αμφισβητεί αρκετούς από τους όρους του.

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στο X, επέμεινε ότι ο ισραηλινός στρατός θα μπορεί να παραμείνει σε τμήματα της Γάζας και ότι το Ισραήλ δήλωσε ότι θα «αντισταθεί με τη βία» σε ένα παλαιστινιακό κράτος.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους όρους του πλαισίου των ΗΠΑ, το οποίο ορίζει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν πλήρως «εκτός από μια παρουσία περιμέτρου ασφαλείας που θα παραμείνει έως ότου η Γάζα είναι επαρκώς ασφαλής από οποιαδήποτε αναζωπυρωμένη τρομοκρατική απειλή».

Αναφέρει επίσης ότι μόλις ολοκληρωθεί το σχέδιο, μπορεί να υπάρξει «αξιόπιστη οδός προς την αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση των Παλαιστινίων».

Η Χαμάς έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θα αποστρατιωτικοποιηθεί έως ότου ιδρυθεί ένα κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος.