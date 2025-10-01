Διχασμένη η Χαμάς με το σχέδιο εκεχειρίας του Τραμπ

Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την απάντηση της Χαμάς στην πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, με στελέχη της οργάνωσης να εκφράζουν αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του αμερικανικού σχεδίου.

Σύμφωνα με πηγή που βρίσκεται κοντά στη Χαμάς, η αξιολόγηση της πρότασης συνεχίζεται για τρίτη ημέρα (01.10.2025), την ώρα που άλλα παλαιστινιακά κινήματα έχουν ήδη απορρίψει το σχέδιο. Παράλληλα, το Ισραήλ εξαπέλυσε νέους βομβαρδισμούς στην Πόλη της Γάζας, επιτείνοντας το κλίμα έντασης.

Ο Τραμπ έδωσε στη Χαμάς «τρεις ή τέσσερις ημέρες» για να απαντήσει στο σχέδιο που παρουσίασε επιγραμματικά αυτή την εβδομάδα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της πρότασης να τερματιστεί ο σχεδόν διετής πόλεμος του Ισραήλ με την παλαιστινιακή οργάνωση.

Η Χαμάς θέλει αλλαγές στο σχέδιο του Τραμπ

«Η αποδοχή του σχεδίου είναι καταστροφή, η απόρριψή του επίσης, υπάρχουν μόνο δύσκολες αποφάσεις εδώ, αλλά το σχέδιο είναι ένα σχέδιο του Νετανιάχου διατυπωμένο από τον Τραμπ», δήλωσε στο Reuters ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος, με γνώση των διαβουλεύσεων της Χαμάς με άλλες φατρίες.

«Η Χαμάς θέλει να τελειώσει τον πόλεμο και να τελειώσει τη γενοκτονία και θα απαντήσει με έναν τρόπο που θα εξυπηρετεί τα βασικότερα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού», είπε, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες.

Η Χαμάς θέλει να βελτιωθούν κάποια σημεία του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, κυρίως σε ό,τι αφορά τον αφοπλισμό, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο παλαιστινιακή πηγή, που πρόσκειται στην ηγεσία της οργάνωσης.

Διαπραγματευτές της ισλαμιστικής οργάνωσης είχαν χθες (30.10.2025) συζητήσεις στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, με Καταριανούς και Αιγύπτιους μεσολαβητές και Τούρκους αξιωματούχους, δήλωσε η πηγή που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, προσθέτοντας ότι η Χαμάς έχει ανάγκη «δύο ή τρεις ημέρες το πολύ» για να δώσει την απάντησή της.

«Υπάρχουν επιφυλάξεις για το σχέδιο Τραμπ»

Το σχέδιο του Τραμπ, που εγκρίθηκε από τον Νετανιάχου, προβλέπει κατάπαυση πυρός, την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, τον αφοπλισμό της οργάνωσης και τη σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας.

Αλλά η Χαμάς «θέλει να τροποποιηθούν ορισμένα σημεία όπως αυτό για τον αφοπλισμό και την απέλαση στελεχών της Χαμάς» από τον θύλακα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι ηγέτες της Χαμάς θέλουν επίσης «διεθνείς εγγυήσεις» ότι το Ισραήλ θα αποχωρήσει πλήρως από τη Λωρίδα της Γάζας και ότι δεν θα υπάρχουν άλλες δολοφονίες εντός ή εκτός του θύλακα, πρόσθεσε.

Η Χαμάς είναι επίσης σε επαφή «με άλλες περιφερειακές και αραβικές πλευρές», δήλωσε η πηγή, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες. Άλλη πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «υπάρχουν δύο γνώμες εντός της Χαμάς» αναφορικά με το αμερικανικό σχέδιο.

«Η πρώτη θέλει την άνευ όρων αποδοχή, διότι η προτεραιότητα είναι μια κατάπαυση πυρός στο πλαίσιο των εγγυήσεων που δίδονται από τον Τραμπ, με μεσολαβητές να διασφαλίζουν ότι το Ισραήλ θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο», δήλωσε η πηγή.

«Η δεύτερη εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις αναφορικά με σημαντικά σημεία, απορρίπτοντας τον αφοπλισμό και τις απελάσεις… Προτιμά μια υπό όρους αποδοχή, συνοδευόμενη από διευκρινίσεις που θα αντανακλούν τις απαιτήσεις της Χαμάς και των κινημάτων αντίστασης», δήλωσε η πηγή.

«Η Χαμάς και τα κινήματα θέλουν άμεση κατάπαυση πυρός, αλλά όχι με τίμημα ένα συμβιβασμό στις θεμελιώδεις εθνικές αρχές», πρόσθεσε η πηγή.

Η Χαμάς δεν έχει ακόμα κάνει δημοσίως κάποιο σχόλιο για το σχέδιο του Τραμπ. Τρεις μικρότερες παλαιστινιακές φατρίες μαχητών στη Γάζα έχουν απορρίψει το σχέδιο, μεταξύ των οποίων δύο που είναι σύμμαχοι της Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι θα καταστρέψει τον «παλαιστινιακό αγώνα» και θα δώσει διεθνή νομιμότητα στον ισραηλινό έλεγχο στη Γάζα.