Άρτα: Θρίλερ με τον θάνατο 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο μετά από αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση- Διατάχθηκε ΕΔΕ

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Άρτας ο αιφνίδιος θάνατος μιας 28χρονης γυναίκας, η οποία βρισκόταν στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της.

Η άτυχη γυναίκα εισήχθη στο νοσοκομείο της Άρτας με έντονους πόνους και αιμορραγία. Της χορηγήθηκε αντιβίωση, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα υπέστη αλλεργικό σοκ. Παρά την άμεση χορήγηση αγωγής, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία.

Η 28χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου για περίπου ένα 24ωρο οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς, όλες οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες και η νεαρή γυναίκα κατέληξε.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της ερευνώνται, ενώ το τραγικό περιστατικό έχει σκορπίσει θλίψη και ερωτήματα για τις συνθήκες νοσηλείας.

Η γυναίκα ήταν μητέρα και ενός ακόμη κοριτσιού 2 ετών. Στο πλαίσιο της ΕΔΕ που ήδη έχει ξεκινήσει θα διερευνηθούν όλες οι πτυχές που σχετίζονται με τις συνθήκες χορήγησης της αντιβίωσης που οδήγησαν στο αλλεργικό σοκ.