Άρτα: Θρίλερ με τον θάνατο 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο μετά από αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση- Διατάχθηκε ΕΔΕ

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Άρτας ο αιφνίδιος θάνατος μιας 28χρονης γυναίκας, η οποία βρισκόταν στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της.
Η άτυχη γυναίκα εισήχθη στο νοσοκομείο της Άρτας με έντονους πόνους και αιμορραγία. Της χορηγήθηκε αντιβίωση, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα υπέστη αλλεργικό σοκ. Παρά την άμεση χορήγηση αγωγής, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία.
Η 28χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου για περίπου ένα 24ωρο οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς, όλες οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες και η νεαρή γυναίκα κατέληξε.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου της ερευνώνται, ενώ το τραγικό περιστατικό έχει σκορπίσει θλίψη και ερωτήματα για τις συνθήκες νοσηλείας.
Η γυναίκα ήταν μητέρα και ενός ακόμη κοριτσιού 2 ετών. Στο πλαίσιο της ΕΔΕ που ήδη έχει ξεκινήσει θα διερευνηθούν όλες οι πτυχές που σχετίζονται με τις συνθήκες χορήγησης της αντιβίωσης που οδήγησαν στο αλλεργικό σοκ.
Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, πρέπει να γίνει ΕΔΕ για να βρεθεί τι πήγε λάθος στο νοσοκομείο και κατέληξε η γυναίκα.
«Είναι σοκ, είναι τραγωδία, χάθηκαν δύο ζωές στο νοσοκομείο της Άρτας, πολλές φορές λέω καλά λόγια για τα νοσοκομεία, όμως σε αυτή την περίπτωση, δεν ξέρω τι να πω», είπε αρχικά ο Μιχάλης Γιαννάκος, στο MEGA.
«Πήγε με τον άντρα της στο νοσοκομείο με αιμορραγία, 1,5 μηνών το βράδυ της Κυριακής 28.09.2025. Πέθανε από αλλεργική αντίδραση. Οι γιατροί της χορήγησαν αντιβίωση, αλλά χωρίς προηγουμένως να πιστοποιήσουν αν έχει αλλεργίες. Πήγε ο αναισθησιολόγος και ο εντατικολόγος όλο το βράδυ ήταν εκεί όμως σήμερα το πρωί η γυναίκα έπαθε πολυοργανική ανεπάρκεια και ανακοπή όπου και κατέληξε», δήλωσε.
«Είναι ζητήματα της ΕΔΕ και της εισαγγελικής έρευνας γιατί χάθηκαν δύο ζωές», τόνισε επίσης ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.
