Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος μετά από αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση

Θρήνος στην Άρτα για μία 28χρονη κοπέλα που εισήχθη στο Νοσοκομείο όντας στους πρώτους μήνες της κύησης και σε λίγες ώρες έχασε τη ζωή της.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στην Μαιευτική και ήταν η μοναδική νοσηλευόμενη της Κλινικής.

Της χορηγήθηκε η απαιτούμενη αγωγή όμως κάτω από συνθήκες που διερευνώνται η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και οδηγήθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ίδιου νοσηλευτικού ιδρύματος.

Για ένα 24ωρο περίπου οι γιατροί έκαναν τεράστια προσπάθεια να την κρατήσουν στη ζωή όμως τελικά η νεαρή γυναίκα έχασε την μάχη.

Ο θάνατός της έχει συγκλονίσει τους πάντες.

ΕΔΕ για τον θάνατό της

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από την Διοίκηση του Νοσοκομείου Άρτας προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια για τον θάνατο της 28χρονης.

Η νεαρή γυναίκα είχε φτάσει στο νοσοκομείο με ορισμένους πόνους. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες της χορηγήθηκε αντιβίωση και λίγα λεπτά αργότερα προκλήθηκε αλλεργικό σοκ.

Η επιδείνωση της υγείας της υπήρξε ραγδαία με αποτέλεσμα να εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Για 24 περίπου ώρες έγινε υπεράνθρωπη προσπάθεια από τους γιατρούς για να την κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Στο πλαίσιο της ΕΔΕ που ήδη έχει ξεκινήσει θα διερευνηθούν όλες οι πτυχές που σχετίζονται με τις συνθήκες χορήγησης της αντιβίωσης που οδήγησαν στο αλλεργικό σοκ.