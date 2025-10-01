Βοιωτία: Έναν μήνα στη φυλακή η 62χρονη που έθαψε την μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη

Ένοχη για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης έκρινε το μονομελές πλημμελειοδικείο Βοιωτίας την 62χρονη που ομολόγησε πως έθαψε την 91χρονη μητέρα της στον στάβλο δίπλα από το σπίτι της, στο Κλειδί Βοιωτίας.

Το προεδρείο αποφάσισε ποινή φυλάκισης 14 μήνες, με μερική έκτιση ένα μήνα και αναστολή του υπόλοιπου μέρους, σύφωνα με την ΕΡΤ.

Όσα υποστήριξε η 62χρονη δεν έπεισαν εισαγγελέα και πρόεδρο. «Η μαμά μου πέθανε τέλη Αυγούστου του 2023. Είχα πάρει τηλέφωνο έναν ξάδερφο, του λέω “η μαμά μου είναι σε άσχημη κατάσταση”, του ζήτησα 2.500 ευρώ (ήταν τα έξοδα της κηδείας ), δεν υπήρχε φως, πάνω στην απελπισία μου σκέφτηκα αυτό που σκέφτηκα… Υπήρχε ένας λάκκος…

Εγώ είχα αρχίσει να δανείζομαι, από κάποιον, δε θέλω να πω από ποιον, ήταν στη Βουλγαρία αυτός ο κύριος, είχε μια εταιρεία.

Τέλος του 2017 που πέθανε ο μπαμπάς μου, έρχεται ο τοκογλύφος σπίτι, μου λέει “να λύσουμε το χρέος”, ήταν 74.000 ευρώ . Άρχισε να βρίζει να φωνάζει, ήθελε 1500 κάθε μήνα. Το εισόδημα της μαμάς ήταν 1500. Και τόσο και ο μισθός μου.

Το χρέος στον τοκογλύφο το 2017 ήταν περίπου 56.000. Ερχόταν το βράδυ στο σπίτι… Είχε έρθει και στη δουλειά μου. Έλεγε “αν δε δώσεις τα λεφτά μέχρι τότε, μου έλεγε ότι θα συμβεί κάτι άσχημο στο σπίτι σου”. Σκέφτηκα να πάω στην αστυνομία, μετά σκεφτόμουν να φύγω να εξαφανιστώ. Το παιδί ήταν 20 ετών, εγώ με μια θηλιά στον λαιμό μου. Έκανα μια προσπάθεια για το παιδί μου. Με λάθος τρόπο.»

Ο γιος της κατέθεσε πώς έχει να δει τη μητέρα του από το 2021. «Ξέρω ότι αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, λίγο πριν χωρίσει από τον πατέρα μου… Και μετά φύγαμε από την Αλεξανδρούπολη. Όταν φύγαμε χρωστούσαμε πολλά. Είχαμε ένα δάνειο σπιτιού και εγώ πολλά θέματα υγείας… Χρωστούσε σε όποιον μιλούσε ελληνικά και περπατούσε στην Αλεξανδρούπολη. Με ρωτούσαν στον δρόμο που είναι η μαμά μου κλπ, ήταν τοκογλύφοι. Το σπίτι στην Αλεξανδρούπολη το έχει δεσμεύσει η τράπεζα. Αυτό στη Βοιωτία είναι δικό της.

Ενημερώθηκα στις 20 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι, με πήρε τηλέφωνο η μητέρα μου ενώ ήταν στο κρατητήριο και μου λέει “δε θέλω να φοβηθείς, δε θέλω να θυμώσεις αλλά θα κατηγορηθώ ότι έθαψα τη γιαγιά, η γιαγιά έχει πεθάνει, θέλω να το διαχειριστείς”. Ακόμη δεν έχω καταλάβει… Νιώθω ενοχές γιατί μέσα στην πορεία της ζωής μου έχω δημιουργήσει οικονομικά βάρη.»

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο ανιψιός της ηλικιωμένης που παρουσίασε ως μητέρα της η 62χρονη. Η ίδια υποστήριξε πως του έδωσε λεφτά και εκείνος τη βοήθησε να μεταφέρει τη μητέρα του. Εκείνος το αρνήθηκε. «Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει “Γιάννη είσαι σπίτι;” Μου εξήγησε “παίρνω κάποια χρήματα που δικαιούται η μητέρα μου και αν δεν είναι η μαμά στο σπίτι θα το χάσω”, εμένα μου είχε πει ότι είναι σε μια δομή.

Μου είπε να την πάρω σπίτι για μια μέρα, μου είπε θα ερχόταν ο έλεγχος για το επίδομα. Είπε ότι θα αυτοκτονήσει και με έπεισε».

«Τη βοήθησα να τη μεταφέρουμε» είπε μετά από πίεση του εισαγγελέα.

Ο δικηγόρος ζήτησε ελαφρυντικά, υποστήριξε πως ό,τι έκανε το έκανε για τον γιο της, ζούσε ταπεινά και έχει μετανιώσει. Δεν έγιναν δεκτά. «Τα αίτια δεν ήταν ταπεινά, εξαπάτησε το δημόσιο με μια απάτη» είπε ο εισαγγελέας, βρίσκοντας σύμφωνη την πρόεδρο.

«Το δικαστήριο δεν επηρεάστηκε από τη δημοσιότητα της δικής» είπε ο δικηγόρος φεύγοντας.