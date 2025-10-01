Πάτρα: Τροχαίο με τραυματισμό στη διασταύρωση Γούναρη και Χαραλάμπη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, νωρίτερα, στη διασταύρωση των οδών Γούναρη και Χαραλάμπη, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα οδηγός δικύκλου συγκρούστηκε με φορτηγάκι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για να διερευνήσουν τα αίτια του ατυχήματος.