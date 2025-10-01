Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Τροχαίο με τραυματισμό στη διασταύρωση Γούναρη και Χαραλάμπη

Πάτρα: Τροχαίο με τραυματισμό στη διαστα...

Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, νωρίτερα, στη διασταύρωση των οδών Γούναρη και Χαραλάμπη, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα οδηγός δικύκλου συγκρούστηκε με φορτηγάκι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για να διερευνήσουν τα αίτια του ατυχήματος.

Ειδήσεις Τώρα

Κάτω Αχαΐα: Λειτουργούσαν καρδιολογικό ιατρείο χωρίς άδεια λειτουργίας!

Πάτρα: Τροχαίο με τραυματία αιμοκαθαιρόμενη- Μεταφέρθηκε σε ιατρική μονάδα

Το 112, οι αναξιόπιστες ειδοποιήσεις και η απώλεια εμπιστοσύνης των πολιτών- Γιατί όμως δεν χρησιμοποιείται ορθά;

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα

Ειδήσεις