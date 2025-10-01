Το 112, οι αναξιόπιστες ειδοποιήσεις και η απώλεια εμπιστοσύνης των πολιτών- Γιατί όμως δεν χρησιμοποιείται ορθά;

«Το 112 αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο πρόληψης και μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο σε βάθος χρόνου, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα χρησιμοποιείται ορθά» αυτό τονίζει, στο thebest.gr ο γεωλόγος και προγνώστης καιρού Νικόλας Σερέτης, επισημαίνοντας πως σήμερα το σύστημα παρουσιάζει τεχνικά προβλήματα και κυρίως ελλείψεις στη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, γεγονός που οδηγεί σε αναξιόπιστες ειδοποιήσεις και στην απώλεια εμπιστοσύνης των πολιτών.

«Το 112 δεν είναι επ' ουδενί ένα εργαλείο εκφοβισμού. Και στην Ελλάδα τα μέτρα πρόληψης δυστυχώς ακόμη δεν είναι ούτε πολλά ούτε επαρκή για να τα πετάμε στο καλάθι των αχρήστων. Εφ' όσον λοιπόν χρησιμοποιηθεί σωστά θα αποδείξει και την προαναφερθείσα ωφέλειά του. Πρέπει να γίνει αντιληπτό πως έχει χαθεί πλέον -και δικαιολογημένα- η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το 112 και εάν κάποια φορά ηχήσει ορθά δεν θα το πιστέψουν. Και πιστέψτε με, κανείς δε θα θέλει να έρθει αντιμέτωπος με τις όποιες δυνητικές συνέπειες...».

Γιατί όμως δεν χρησιμοποιείται ορθά; «Διότι καταρχήν πολλές φορές στέλνεται σε περιοχές τις οποίες απλά καλύπτει η εμβέλεια μιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας, ενώ οι περιοχές αυτές είναι εκτός της εμβέλειας της εκάστοτε κακοκαιρίας. Αυτό είναι ένας τεχνικής φύσεως θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Υπάρχει όμως εδώ και το ζήτημα της λανθασμένης στελέχωσης της υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για την έκδοση εντολής για την μετάδοση ενός τέτοιου μηνύματος, δηλαδή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας».

Το παράδειγμα και το ζητούμενο

«Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι με τους οποίους ήλθαν οι βροχοπτώσεις του περασμένου σαββατοκύριακου είναι ευρέως γνωστό εντός του κλάδου των συναδέλφων μετεωρολόγων πως ποτέ δεν δίνουν υψηλές ραγδαιότητες στην περιοχή της Πάτρας. Οπότε εδώ τίθεται θέμα υποστελέχωσης ή ενδεχομένως στελέχωσης με τα λανθασμένα πρόσωπα ή με πρόσωπα που δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τις καιρικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Θεωρώ πως πρέπει να ενισχυθεί, άμεσα μάλιστα, η Αυτοδιοίκηση (περιφέρειες, δήμοι) με εξειδικευμένο προσωπικό (π.χ. τοπικούς μετεωρολόγους ή ειδικούς στην πολιτική προστασία), που θα συνεργάζεται με τα κεντρικά της ΓΓΠΠ και θα συναποφασίζουν όταν χρειάζεται. Είναι μεγάλο λάθος η απόφαση να βγαίνει μονομερώς. Χρειάζεται απαραίτητα αυτή η συνεργασία για να υπάρχουν και πιο έγκυρα αποτελέσματα. Και εκεί για μένα είναι το κλειδί της υπόθεσης» αναφέρει ο κ. Σερέτης.