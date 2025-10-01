Back to Top
Πάτρα: Τροχαίο με τραυματία αιμοκαθαιρόμενη- Μεταφέρθηκε σε ιατρική μονάδα

Η Αστυνομία βρέθηκε στο σημείο και διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, νωρίτερα, στην Παλαιά Εθνική Οδό, στο ύψος του Αγίου Βασιλείου, στην Πάτρα.

Μία τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα σε κοντινή ιατρική μονάδα, καθώς υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση.

Η Αστυνομία βρέθηκε στο σημείο και διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.

