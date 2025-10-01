Πάτρα: Τροχαίο με τραυματία αιμοκαθαιρόμενη- Μεταφέρθηκε σε ιατρική μονάδα

Η Αστυνομία βρέθηκε στο σημείο και διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, νωρίτερα, στην Παλαιά Εθνική Οδό, στο ύψος του Αγίου Βασιλείου, στην Πάτρα.
Μία τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα σε κοντινή ιατρική μονάδα, καθώς υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση.
Η Αστυνομία βρέθηκε στο σημείο και διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr