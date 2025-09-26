Βοιωτία: «Ψάχναμε τη γιαγιά από το 2022»- Τι λένε συγγενείς της 62χρονης για την ίδια και τη μητέρα της

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας στην υπόθεση θρίλερ της Βοιωτίας με την 62χρονη που έθαψε την 91χρονη μητέρα της σε λάκκο δίπλα στο σπίτι της στη Θήβα.

Ξάδερφος της 62χρονης ο οποίος είδε -όπως λέει- για τελευταία φορά ζωντανή την ηλικιωμένη το 2021, μίλησε στο MEGA. Η στάση και τα λόγια της κατηγορούμενης σήμερα ξαδέρφης του, τον έβαζαν κατά καιρούς σε σκέψεις, όπως λέει. «Σε όλα τα ξαδέλφια της τους έλεγε ότι είναι ( η μητέρα της) σε κάποια δομή, σε κάποιο γηροκομείο και όχι εδώ κοντά, Κόρινθο, κάπου μακριά. Οπότε δεν είχαν και τη δυνατότητα να πάνε να κοιτάξουν» λέει.

Ο ίδιος από το 2021 και μετά όπως λέει, όσες φορές προσπάθησε να επισκεφθεί το σπίτι της ηλικιωμένης θείας του, έβρισκε πάντα εμπόδια από την ξαδέλφη του. «Δεν έβαζε κανέναν μέσα, ειδικά από την περίοδο του κορονοϊού. Από εκεί και πέρα κάποια στιγμή ρωτούσαν και τους έλεγε “την έχω πάει στο γηροκομείο”. Επαφές δεν είχε με κανέναν» είπε χαρακτηριστικά.

«Ψάχναμε τη γιαγιά από το 2022»

Ο ίδιος άνθρωπος συνέχισε λέγοντας: «Το 2021 την είχα δει εγώ στην αρχή (την 91χρονη), μετά από κάποια στιγμή μας τα έκοψε ( η κατηγορούμενη). Είχε βάλει σκυλιά στο σπίτι, από τότε που μπήκα εγώ μέσα, μέσα στα σκυλιά και μου λέει: “Αφού δεν σε φάγανε…”. “Τι να με φάνε; Άμα δεν τα πειράξεις, δεν θα σε πειράξουνε, αλλά μην μας κλείνεις και τις πόρτες”. Δεν ήθελε να έχουμε επαφές με τη θεία. Έπεσε, όλοι οι γέροι κάποια στιγμή πέφτουν στο κρεβάτι, δεν μπορούνε και δεν πρέπει να τους δούμε; Δεν πρέπει να τους κάνουμε λίγη παρέα; Μας το έκοψε και όταν ρωτάγαμε για τη θεία, μας λέει: “Καλά είναι εκεί που είναι, την έχω πάει στη δομή, την έχω πάει στο γηροκομείο”. Αλλά δεν έλεγε σε ποιο συγκεκριμένο. Και ψάχναμε εμείς μετά να δούμε πού είναι η θεία. Μια γυναίκα στο κρεβάτι, πού να ξέρεις άμα είναι χτυπημένη. Υπάρχει περίπτωση μέσα σε δύο χρόνια να λιώσει ο άνθρωπος; Μέσα σε δυο χρόνια δεν λιώνει, όσο και παρθένο να είναι το χώμα, δεν λιώνει. Τόσα ψέματα που βγήκανε, έλεγε στο τηλέφωνο: “Την ακούς; Ακούς;”, “Όχι, δεν την ακούω” λέω. Αφού δεν την άκουγα. Πάλι καλά που δεν είπα: “Ναι, την ακούω”. Θα γινόμουν ρεζίλι. Όλα τα χρόνια και το 2022 και το 2023 και το 2024. Γύριζε και έλεγε: “Τώρα έχω μια εβδομάδα που την έχω πάει στη δομή, την είχα 10 μέρες στο σπίτι”. Αυτά βγήκαν όλα ψέματα και δεν έβαζε μια φωνή να την δούμε. “Ε, μωρέ τώρα, αφού δεν καταλαβαίνει, τι να την δεις…”. Εγώ ήξερα ότι παίρνει τη σύνταξη, ότι έπαιρνε το παραπληγικό δεν το ήξερα. Τα λεφτά είναι αρκετά. Από ό,τι ξέρω για τις ελιές, τα δούλευαν. Δεν ξέρω τι παραγωγή κάνανε. Μια φορά που της είπα: “Μάζεψες τις ελιές; Θα πας να τις μαζέψεις;”. Μου λέει: “Και τι σε νοιάζει εσένα;”, αρπάχτηκε με τη μία».

Για τη ζωή της ηλικιωμένης είχαν ανησυχήσει κατά καιρούς και ορισμένοι από τους συγχωριανούς της. Είχαν σταματήσει να τη βλέπουν από το 2021. Άκουγαν, όπως λένε, πάντα δικαιολογίες από την κόρη της. «Τη μαμά της είχα χρόνια να τη δω και ρώτησα, λέω “την Ευφροσύνη γιατί δεν τη φέρατε” και μου λέει “δεν είναι τόσο καλά και δεν βλέπει. Δεν βγαίνει” μου λέει “από το σπίτι”». Κανείς από τους συγγενείς και τους συγχωριανούς της 62χρονης δεν μπορούσε να μπει στο σπίτι της, τα τελευταία χρόνια.

Η κατάθεση του γιου της

Τι συνέβαινε όμως παλαιότερα; Η 62χρονή φρόντιζε την υπέργηρη μητέρα της, όπως έχει πει σε αστυνομικούς ή μήπως αδιαφορούσε σε τέτοιο βαθμό που ουσιαστικά επιτάχυνε το τέλος της; Σε μια σειρά καταθέσεων, ο μόνος για την ώρα που έχει καταθέσει στο ίδιο μήκος κύματος με την κατηγορούμενη, είναι ο γιος της.

Ερώτηση: Μεριμνούσε η μητέρα σου για την υγεία και την υγιεινή της θανούσας γιαγιά σου, καθώς και για την λήψη από αυτή της φαρμακευτικής αγωγής της;

28χρονος: Γνωρίζω ότι όπως και στον παππού μου παπά Κωσταντίνο, έτσι έκανε η μητέρα μου και με την γιαγιά μου, δηλαδή της μαγείρευε και την τάιζε, την έπλενε και την καθάριζε γενικότερα και φρόντισε να της δίνει τα φάρμακα που έπαιρνε, τα οποία δε γνωρίζω ποια ακριβώς και πόσα ήταν.

Τι συνέβη όμως από τον Ιανουάριο του 2021 και μετά; Τι του έλεγε η μητέρα για τη γιαγιά του, όταν συνομιλούσαν στο τηλέφωνο; Ζητούσε πληροφορίες για την υγεία της; Είχε προσπαθήσει να τη δει με βιντεοκλήση τους μήνες που ακολούθησαν; Είχε επισκεφθεί ξανά το πατρικό του; Πότε και πώς έμαθε τελικά για τον θάνατό της; Όλα αυτά μένει να απαντηθούν, με τους αστυνομικούς να συνεχίζουν την έρευνα και καθημερινά -όπως αναφέρουν πληροφορίες- να κάνουν βήματα προόδου.

Το σχέδιο «εξόδου» λίγο πριν τις αποκαλύψεις

Αίσθηση προκαλούν και τα λόγια φίλης της 62χρονης, αναφορικά με τις προθέσεις της. Όπως μας είπε, η κατηγορούμενη σχεδίαζε να φύγει σε λίγες μέρες για τη Γερμανία. Η 62χρονη ρωτούσε την φίλη της, αν μπορούσε να την φιλοξενήσει στη Γερμανία και να δουλέψει εκεί, ενώ όπως αποκαλύπτεται, είχε υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν τις Αρχές στην εκτίμηση, πως ο θάνατος της ηλικιωμένης είναι προγενέστερος των δύο ετών, που υποστηρίζει η κόρη της. Και αυτό κρατά σταθερά εκνευρισμένη την 62χρονη μπροστά στις κάμερες. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν, αν όντως βοήθησαν την 62χρονη στο άνοιγμα του λάκκου δύο άτομα.