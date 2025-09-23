Βοιωτία: Απόκρυψη ταφής ή ανθρωποκτονία με δόλο; -«Κλειδί» ο γιος της 62χρονης

Μέσα σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας καλούνται οι αστυνομικές αρχές της Τανάγρας να ολοκληρώσουν τις έρευνες για την πολύκροτη υπόθεση της 62χρονης από τη Βοιωτία, η οποία φέρεται να έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Η εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας έχει διατάξει κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην τελευταία πενταετία, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της ηλικιωμένης αλλά και οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν μαρτυρίες συγγενών της νεκρής και κατοίκων του χωριού που αναφέρουν ότι δεν την έχουν δει από το 2020.

Σκοπός να διερευνηθεί, μεταξύ άλλων, εάν ο θάνατος της ηλικιωμένης, που είχε θάψει η 62χρονη κόρη της στον στάβλο του σπιτιού τους, ήταν απόρροια ανθρωποκτονίας με δόλο και αν υπήρξε θανατηφόρος έκθεση, με την ίδια να αναμένεται να κληθεί σε ανωμοτί εξηγήσεις.

Μάλιστα, ζητείται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών η επίσπευση των ενεργειών και η σύνταξη του πορίσματος για να προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου και εάν στον σκελετό παρατηρούνται κακώσεις.

«Κλειδί» χαρακτηρίζεται η συμπληρωματική κατάθεση του εγγονού της ηλικιωμένης και γιου της 62χρονης, ο οποίος φέρεται στην αρχική του κατάθεση να είχε αναφέρει ότι είχε περίπου 5 χρόνια να δει τη γιαγιά του.

Οι ερωτήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στη συμπεριφορά που είχε η μητέρα του προς τη γιαγιά του, εάν τη φρόντιζε, αν ενδιαφερόταν για την υγιεινή της, καθώς και αν της έδινε τα φάρμακα που απαιτούνταν. Επίσης, θα αναζητηθούν απαντήσεις για τυχόν εξάρσεις βίας της 62χρονης προς τη γιαγιά του, καθώς και αν υπάρχουν και άλλοι συγγενείς που ίσως να γνωρίζουν τέτοιες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας θα πρέπει να διαπιστωθεί εάν υπάρχει απάτη που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Θα ερευνηθεί από πού λάμβανε σύνταξη η ηλικιωμένη και ποιο ήταν το ακριβές ποσό, καθώς και ποια ήταν τα επιδόματα και το ύψος αυτών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να προσδιορίσουν το συνολικό ποσό από τον χρόνο θανάτου που θα προκύψει από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.