«Ντρέπομαι πολύ», λέει η 62χρονη που έθαψε την μητέρα της σε στάβλο για να παίρνει τη σύνταξή της

«Έχω μετανιώσει και θα επιστρέψω τα χρήματα πίσω», λέει μέσω του δικηγόρου της η 62χρονη Διευθύντρια ΚΕΠ στη Βοιωτία, η οποία είχε αποκρύψει τον θάνατο της μητέρας της και την έθαψε σε στάβλο για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη και τα επιδόματα.

Νωρίτερα σήμερα (22.09.2025), η 62χρονη που συγκλόνισε τους κατοίκους του χωριού της στο Κλειδί Βοιωτίας με την μακάβρια υπόθεση, οδηγήθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θήβας όπου ζήτησε και έλαβε αναβολή για την απολογία της και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη- η δίκη της αναβλήθηκε για την 1η Οκτωβρίου 2025.

Η γυναίκα που κατηγορείται για «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», «ψευδή κατάθεση», «ανθρωποκτονία από αμέλεια» και «απάτη», κατά τη διάρκεια της ομολογίας της στους αστυνομικούς, ισχυρίστηκε ότι οι οικονομική δυσπραγία που αντιμετωπίζει την ανάγκασαν να μην δηλώσει το θάνατο της 91χρονης μητέρας της.



«Το δικαστήριο είχε προγραμματιστεί για σήμερα, ζητήσαμε αναβολή και πήραμε νέα ημερομηνία για την πρώτη του Οκτώβρη. Έχει μετανιώσει, και ντρέπεται πάρα πολύ. Έχει καταλάβει το λάθος που έχει κάνει, ήταν σε πολύ μεγάλη οικονομική ανάγκη κι είχε πάρα πολλά χρέη», λέει στο newsit.gr o δικηγόρος της 62χρονης, Νικόλαος Γεωργούσης και συνεχίζοντας συμπληρώνει: «Έτσι έκανε αυτό το λάθος και φυσικά θα επιστρέψει τα χρήματα το συντομότερο που μπορεί. Η μητέρα της έπαιρνε σύνταξη και επίδομα αναπηρίας».



Το απίστευτο περιστατικό που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο τα τελευταία 24ώρα αποκαλύφθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου. Μετά από ανώνυμη καταγγελία για εξαφάνιση της μητέρας της 62χρονης, άνδρες του αστυνομικού τμήματος της Τανάγρας βρέθηκαν στο χωριό Κλειδί της Εύβοιας όπου και της πέρασαν χειροπέδες.

Η διευθύντρια του ΚΕΠ που αρχικά προσπάθησε να παραπλανήσει τις διωκτικές αρχές παρουσιάζοντας μια άλλη γυναίκα ως τη μητέρα της, όταν όμως είδε ότι το κόλπο της είχε αποτύχει τότε αποκάλυψε ότι την είχε θάψει στο στάβλο του σπιτιού της.